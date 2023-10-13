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Експерт розповів, від чого буде залежати курс долара у 2024 році

13 жовтня 2023 18:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Експерт розповів, від чого буде залежати курс долара у 2024 році
Пункт обміну валют. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Курс долара у 2024 році, ймовірно, відповідатиме запланованим показникам. Умовою цьому є відсутність в України проблем з макрофінансуванням.

Про це заявив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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За словами Пендзина, якщо макрофінансова допомога буде надходити у повному обсязі, то курс буде на рівні того, що закладений у державний бюджет, а саме — 41,4 грн. Він припустив, що можливо навіть трохи менше. 

Проте якщо в України почнуться серйозні політичні проблеми із макрофінансуванням, то єдиний спосіб забезпечити соціальні платежі — повернення до емісії.

Як зазначив експерт, якщо буде емісія, то безперечно "курс покотиться".

"Тому, як на мене, найбільший ризик майбутнього року і найбільші проблеми, пов’язані з курсом можуть виникнути саме в цій царині. В мене таке бачення", — сказав директор Економічного дискусійного клубу.

Нагадаємо, що в Україні ціни на автомобільних заправних станціях перебувають на максимальних показниках відтоді, як відбувся другий етап повернення довоєнних податків на пальне. Експерти розповіли, якою може бути вартість взимку-2023-2024.

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