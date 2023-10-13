Эксперт рассказал, от чего будет зависеть курс доллара в 2024 году

Пункт обмена валют. Фото: google.com

Курс доллара в 2024 году, вероятно, будет соответствовать планируемым показателям. Условием этому является отсутствие у Украины проблем с макрофинансированием.

Об этом заявил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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По словам Пендзина, если макро финансовая помощь будет поступать в полном объеме, то курс будет на уровне того, что заложен в государственный бюджет, а именно 41,4 грн. Он предположил, что возможно даже поменьше.

Однако, если у Украины начнутся серьезные политические проблемы с макро финансированием, то единственный способ обеспечить социальные платежи — возвращение к эмиссии.

Как отметил эксперт, если будет эмиссия, то, безусловно, "курс покатится".

"Поэтому, мне кажется, наибольший риск будущего года и самые большие проблемы, связанные с курсом, могут возникнуть именно в этой области. У меня такое видение", — сказал директор Экономического дискуссионного клуба.

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