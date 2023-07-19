Експерт відповів, чи буде Китай тиснути на Росію щодо продовження зернової угоди

Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Фото: Sputnik

Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос заявив, що у Китаї не будуть тиснути на президента РФ Володимира Путіна щодо зернової ініціативи. За його словами, Китай має достатньо запасів зерна.

Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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В чому проблема

"З одного боку, Китай активно працює в Африці — в регіоні, який може потерпати. З іншого — Туреччина, яка використовувала зернову угоду для посилення своїх позицій в цьому регіоні, автоматично програє. В цій ситуації чи варто Китаю наполягати? Вони не дуже користувалися зерновим коридором, вони накопичили запаси зернових перед війною", — пояснив експерт.

Наслідки для економіки України

Зазначимо, проблеми із продовженням дії "зернової угоди" матимуть наслідки для української економіки, однак не для національної валюти. Стабільність курсу гривні забезпечена балансом міцності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. Найголовнішою темою обговорення було експорт зерна та безпека портів.