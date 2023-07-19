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Эксперт ответил, будет ли Китай давить на Россию по продлению зернового соглашения

19 июля 2023 00:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Эксперт ответил, будет ли Китай давить на Россию по продлению зернового соглашения
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Sputnik
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос заявил, что в Китае не будут давить на президента РФ Владимира Путина по поводу зерновой инициативы. По его словам, у Китая достаточно запасов зерна.

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

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В чем проблема

"С одной стороны, Китай активно работает в Африке — в регионе, который может страдать. С другой — Турция, использовавшая зерновое соглашение для усиления своих позиций в этом регионе, автоматически проигрывает. В этой ситуации стоит ли Китаю настаивать? Они не очень пользовались зерновым коридором, они накопили запасы зерновых перед войной", — объяснил эксперт.

Последствия экономики Украины

Отметим, проблемы с продолжением действия "зернового соглашения" будут иметь последствия для украинской экономики, но не для национальной валюты. Стабильность курса гривни обеспечена балансом крепости.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. Самой главной темой обсуждения было экспорт зерна и безопасность портов.

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