Як війна позначилась на економіці України

Попри війну в Україні вдається зберігати достатньо високу якість життя

Розв'язана росією повномасштабна війна проти України стала шоком і для суспільства, і для економіки. Але жодний з методів оцінки сьогодні не дає коректного уявлення про повноту втрат, завданих Україні, зазначає заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE.

Разом з тим, попри війну вдається зберігати достатньо високу якість життя. У відносно безпечних регіонах практично у повному обсязі працює сервісна сфера, відбувається безперебійне постачання споживчих товарів.

Успішно перезавантажено ринок пального, що забезпечує належну транспортну зв’язаність країні.

Безперебійно працює система пенсій та соціальних допомог, впроваджено нові допомоги у зв’язку з втратами через війну, розширено спектр дистанційних цифрових інструментів. Завдяки міжнародній допомозі відносно непогано фінансується більша частина бюджетного сектору.

Показники інфляції, хоч і високі, проте зовсім не катастрофічні, зважаючи на воєнні реалії. Ймовірно, вона не в останню чергу гальмується обмеженим споживчим попитом через виїзд частини споживачів та втрату доходів.

"Вже можна стверджувати, що зимовий період вдалося пройти з мінімальними втратами для комунальної системи, підтримується стабільність енергетики, попри значні ураження ворожими обстрілами. Наразі найголовніші проблеми у цій сфері — руйнування житла та інфраструктури, які перешкоджають поверненню людей у звільнені регіони, надто високе безробіття через зупинку і руйнування частини підприємств", — говорить експерт.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що відбувається на ринку праці України з початку війни. Так, на початку повномасштабного вторгнення рф ринок фактично завмер — у березні понад 53% тих, то мав роботу до війни, втратили її. Частина компаній були змушені припинити свою діяльність повністю або частково через втрату майна, переривання логістичних зв’язків чи втрату співробітників. Згодом ситуація поліпшилася, але станом на початок 2023 року безробіття досі перевищує 30%.

Також Новини.LIVE писали про те, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни. Україні потрібні гроші на відбудову і розвиток. І потрібні вони не після війни, а вже зараз. Станом на початок 2023 року потреби на відновлення України оцінювались в 750 мільярдів доларів.

Одним із джерел фінансування потреб України на відновлення можуть і мають стати іноземні інвестиції. Але з цим наразі є проблеми, бо закордонні інвестори бояться заходити в країну під час війни.

—

Про те, як рік війни позначився на державних фінансах України, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE