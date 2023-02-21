Как война отразилась на экономике Украины

Эксперт: война проявила сильные стороны украинской экономики
Развязанная россией полномасштабная война против Украины стала шоком и для общества, и для экономики. Но ни один из методов оценки сегодня не дает корректного представления о полноте ущерба, нанесенного Украине, отмечает заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE.
Вместе с тем, несмотря на войну, удается сохранять достаточно высокое качество жизни. В относительно безопасных регионах практически в полном объеме работает сервисная сфера, происходит бесперебойная поставка потребительских товаров.
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Успешно перезагружен рынок топлива, обеспечивающий надлежащую транспортную связь в стране.
Бесперебойно работает система пенсий и социальных пособий, внедрены новые пособия в связи с потерями из-за войны, расширен спектр дистанционных цифровых инструментов. Благодаря международной помощи относительно неплохо финансируется большая часть бюджетного сектора.
Показатели инфляции, хоть и высокие, но отнюдь не катастрофические, учитывая военные реалии. Вероятно, она не в последнюю очередь тормозится ограниченным потребительским спросом из-за выезда части потребителей и потери доходов.
"Уже можно утверждать, что зимний период удалось пройти с минимальными потерями для коммунальной системы, поддерживается стабильность энергетики, несмотря на значительные разрушения из-за вражеских обстрелов. Сейчас самые главные проблемы в этой сфере — разрушения жилья и инфраструктуры, препятствующие возвращению людей в освобожденные регионы, слишком высокая безработица из-за остановки и разрушения части предприятий", — говорит эксперт.
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о происходящем на рынке труда Украины с начала войны. Так, в начале полномасштабного вторжения россии рынок практически замер — в марте более 53% тех, кто имел работу до войны, потеряли ее. Часть компаний были вынуждены прекратить свою деятельность полностью или частично из-за потери имущества, прерывания логистических связей или утраты сотрудников. Впоследствии ситуация улучшилась, но по состоянию на начало 2023 года безработица до сих пор превышает 30%.
Также Новини.LIVE писали о том, придут ли в Украину инвестиции во время войны. Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.
Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.
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О том, как год войны отразился на государственных финансах Украины, читайте в авторском материале Новини.LIVE