Как война отразилась на экономике Украины

Несмотря на войну, в Украине удается сохранять достаточно высокое качество жизни

Развязанная россией полномасштабная война против Украины стала шоком и для общества, и для экономики. Но ни один из методов оценки сегодня не дает корректного представления о полноте ущерба, нанесенного Украине, отмечает заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE.

Вместе с тем, несмотря на войну, удается сохранять достаточно высокое качество жизни. В относительно безопасных регионах практически в полном объеме работает сервисная сфера, происходит бесперебойная поставка потребительских товаров.

Успешно перезагружен рынок топлива, обеспечивающий надлежащую транспортную связь в стране.

Бесперебойно работает система пенсий и социальных пособий, внедрены новые пособия в связи с потерями из-за войны, расширен спектр дистанционных цифровых инструментов. Благодаря международной помощи относительно неплохо финансируется большая часть бюджетного сектора.

Показатели инфляции, хоть и высокие, но отнюдь не катастрофические, учитывая военные реалии. Вероятно, она не в последнюю очередь тормозится ограниченным потребительским спросом из-за выезда части потребителей и потери доходов.

"Уже можно утверждать, что зимний период удалось пройти с минимальными потерями для коммунальной системы, поддерживается стабильность энергетики, несмотря на значительные разрушения из-за вражеских обстрелов. Сейчас самые главные проблемы в этой сфере — разрушения жилья и инфраструктуры, препятствующие возвращению людей в освобожденные регионы, слишком высокая безработица из-за остановки и разрушения части предприятий", — говорит эксперт.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о происходящем на рынке труда Украины с начала войны. Так, в начале полномасштабного вторжения россии рынок практически замер — в марте более 53% тех, кто имел работу до войны, потеряли ее. Часть компаний были вынуждены прекратить свою деятельность полностью или частично из-за потери имущества, прерывания логистических связей или утраты сотрудников. Впоследствии ситуация улучшилась, но по состоянию на начало 2023 года безработица до сих пор превышает 30%.

Также Новини.LIVE писали о том, придут ли в Украину инвестиции во время войны. Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.

Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.

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О том, как год войны отразился на государственных финансах Украины, читайте в авторском материале Новини.LIVE