Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Эксперт: война проявила сильные стороны украинской экономики arrow

Эксперт: война проявила сильные стороны украинской экономики

21 февраля 2023 19:24
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Как война отразилась на экономике Украины
Несмотря на войну, в Украине удается сохранять достаточно высокое качество жизни
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Развязанная россией полномасштабная война против Украины стала шоком и для общества, и для экономики. Но ни один из методов оценки сегодня не дает корректного представления о полноте ущерба, нанесенного Украине, отмечает заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE.

Вместе с тем, несмотря на войну, удается сохранять достаточно высокое качество жизни. В относительно безопасных регионах практически в полном объеме работает сервисная сфера, происходит бесперебойная поставка потребительских товаров.

Читайте также:

Успешно перезагружен рынок топлива, обеспечивающий надлежащую транспортную связь в стране.

Бесперебойно работает система пенсий и социальных пособий, внедрены новые пособия в связи с потерями из-за войны, расширен спектр дистанционных цифровых инструментов. Благодаря международной помощи относительно неплохо финансируется большая часть бюджетного сектора.

Показатели инфляции, хоть и высокие, но отнюдь не катастрофические, учитывая военные реалии. Вероятно, она не в последнюю очередь тормозится ограниченным потребительским спросом из-за выезда части потребителей и потери доходов.

"Уже можно утверждать, что зимний период удалось пройти с минимальными потерями для коммунальной системы, поддерживается стабильность энергетики, несмотря на значительные разрушения из-за вражеских обстрелов. Сейчас самые главные проблемы в этой сфере — разрушения жилья и инфраструктуры, препятствующие возвращению людей в освобожденные регионы, слишком высокая безработица из-за остановки и разрушения части предприятий", — говорит эксперт.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о происходящем на рынке труда Украины с начала войны. Так, в начале полномасштабного вторжения россии рынок практически замер — в марте более 53% тех, кто имел работу до войны, потеряли ее. Часть компаний были вынуждены прекратить свою деятельность полностью или частично из-за потери имущества, прерывания логистических связей или утраты сотрудников. Впоследствии ситуация улучшилась, но по состоянию на начало 2023 года безработица до сих пор превышает 30%.

Также Новини.LIVE писали о том, придут ли в Украину инвестиции во время войны. Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.

Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.

——

О том, как год войны отразился на государственных финансах Украины, читайте в авторском материале Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

20:10 Эксперты оценили ущерб Украины от войны

20:06 Украинцев предупреждают о похолодании: прогноз погоды на завтра

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Новина з фото

19:58 Популярная американская рэперша сообщила, что впервые беременна: звезде 48 лет

19:54 Эксперт рассказал, как год войны отразился на государственных финансах Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:51 Еще одной категории мужчин разрешили выезд за границу: кого касается и что нужно

19:49 Послал за российским кораблем: глава МИД Словакии обругал Орбана за его политику

19:40 Как не остаться обманутым при аренде жилья: советы от одесской полиции

19:39 "Необдуманное решение": Франция и Британия обеспокоены выходом рф из ядерного соглашения

19:28 "Шойгу и Гермасимова нужно расстрелять": диверсант Безлер жалуется на небоеспособность армии

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Новина з відео

19:02 Байден в Польше выступил с речью: главные тезисы

Новина з відео

19:02 Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США: подробности

Новина з відео

16:55 Одесские патрульные спасают херсонцев в эпицентре событий

Новина з відео

16:49 Известные украинские дизайнеры прошли с флагом по подиуму на Неделе моды в Лондоне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:35 Для четырех знаков зодиака неделя превратится в адскую ловушку: кому не повезет

Новина з відео

16:03 Ким Кардашьян и Мэрайя Кэри сняли забавное видео в Tik Tok со своими дочерьми

Новина з відео

15:09 Делали селфи и боролись со сном: забавные кадры, сделанные во время речи путина

Новина з відео

14:30 Началась встреча Байдена с президентом Польши

Новина з відео

13:10 Россия приостанавливает участие в соглашении о стратегическом наступательном вооружении, — путин

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Рік великої війни

19:00 Представления на подземной парковке. Как в Харькове работает старейший театр для детей в условиях войны

18:00 Совершенно секретно: реакция иностранных СМИ на визит Байдена в Киев

17:30 Противостояние систем: в Украине началось восьмое поколение войн

Эксклюзив

16:05 От войны до педофилии: что сказал путин в двухчасовом послании

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:09 Делали селфи и боролись со сном: забавные кадры, сделанные во время речи путина

13:17 Эксперт назвала самые распространенные мифы о ВИЧ: что нужно знать

12:06 Пушилин против Байдена, или Как российская пропаганда с Америкой воевала

Рік великої війни

09:00 Как год войны отразился на государственных финансах Украины

Эксклюзив

08:00 100 дней до лета: диетолог дал советы для похудения

Актуальное по теме

None 21 Февраль 20:09

Эксперты оценили ущерб Украины от войны

None 21 Февраль 20:06

Украинцев предупреждают о похолодании: прогноз погоды на завтра

None 21 Февраль 19:40

Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

None 21 Февраль 19:45

Популярная американская рэперша сообщила, что впервые беременна: звезде 48 лет

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB