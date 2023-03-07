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Експерти оцінили корупційні ризики механізму компенсації втраченого через війну житла

7 березня 2023 20:31
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Українці мають запобігти корупції під час розподілу компенсацій
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

В кінці лютого Верховна Рада ухвалила закон щодо механізму компенсації за житло, зруйноване чи пошкоджене під час війни (законопроєкт №7198).

Законом запроваджується компенсація за зруйноване та пошкоджене після 24 лютого 2022 року нерухоме майно — житлові будинки, квартири, будинки садибного типу, інші житлові приміщення, недобудоване житло, де зведені несучі та зовнішні конструкції, а також спільне майно багатоквартирного будинку.

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Новини.LIVE запитали експертів про корупційні ризики механізму державної компенсації втраченого через війну житла.

Механізм отримання компенсації передбачає, зокрема, реєстрацію відповідної заяви в "Дії" або ЦНАПі, органі соціального захисту, а також надання пакету підтверджуючих документів. Далі пакет документів будуть опрацьовувати Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації, які й прийматимуть рішення про надання або ненадання компенсацій.

Рішення про компенсації затверджуватимуть виконавчі органи місцевих рад, військові адміністрації або військово-цивільні адміністрації.

Корупційні ризики механізму компенсації

Зазначені Комісії будуть сформовані як консультативно-дорадчі органи при виконавчих органах місцевих рад, ВА чи ВЦА. Однак фактично вони наділятимуться владними повноваженнями без поширення на їхніх членів норм антикорупційного законодавства, звертає увагу виконавча директорка Інституту законодавчих ідей Мартина Богуславець.

"Саме Комісії будуть ключовими суб'єктами, адже вони визначатимуть, отримає людина компенсацію чи ні. Тому має бути чітко визначений правовий статус Комісій, процедура їх створення, порядок формування складу, вимоги до членів, формат діяльності, відповідальність. Адже формування таких органів на власний розсуд ВЦА та виконавчими органами місцевих рад створює підстави для зловживань", — попереджає співрозмовниця Новини.LIVE.

Про потенційні корупційні ризики в роботі Комісій говорить і власник інвестиційно-будівельної компанії "Фенікс Груп" Назар Бенч. В законі визначені лише загальні принципи роботи таких Комісій. Наразі відсутні критерії відбору членів Комісій та поетапність кроків, якими тимчасовий орган керуватиметься у своїх рішеннях щодо компенсації за зруйноване/пошкоджене житло. Недостатній контроль за роботою Комісій може призвести до дій у межах приватних інтересів.

"Наразі не зовсім зрозумілий порядок роботи Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. У законі вказано, що така комісія утворюється у складі п’яти осіб виконавчим органом місцевої ради. За згодою до складу Комісії можуть залучатися представники державних органів, підприємств, міжнародних організацій тощо. При цьому не зрозуміло, які підстави для залучення цих осіб і чия повинна бути згода на їх залучення", — зазначає Ірина Плискань з адвокатського бюро "Ірини Плискань", додаючи, що неоднозначні трактування в законі є полем для маневрів і лобіювання рішень, вигідних конкретним особам.
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Про те, чи отримають українці компенсації за зруйноване під час війни житло, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

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