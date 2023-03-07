Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Эксперты оценили коррупционные риски механизма компенсации потерянного из-за войны жилья arrow

Эксперты оценили коррупционные риски механизма компенсации потерянного из-за войны жилья

7 марта 2023 20:31
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Украинцы должны предотвратить коррупцию во время распределения компенсаций
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

В конце февраля Верховная Рада приняла закон о механизме компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны (законопроект №7198).

Законом вводится компенсация за разрушенное или поврежденное после 24 февраля 2022 года недвижимое имущество — жилые дома, квартиры, дома усадебного типа, другие жилые помещения, недостроенное жилье, где возведены несущие и внешние конструкции, а также совместное имущество многоквартирного дома.

Читайте также:

Новини.LIVE спросили экспертов о коррупционных рисках механизма государственной компенсации потерянного из-за войны жилья.

Механизм получения компенсации предусматривает, в частности, регистрацию соответствующего заявления в "Дії" или ЦПАУ, органе социальной защиты, а также предоставление пакета подтверждающих документов. Далее пакет документов будут прорабатывать Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации, которые будут принимать решения о предоставлении или непредоставлении компенсаций.

Решения о компенсациях будут утверждать исполнительные органы местных советов, военные администрации или военно-гражданские администрации.

Коррупционные риски механизма компенсации

Указанные Комиссии будут сформированы в качестве консультативно-совещательных органов при исполнительных органах местных советов, ВА или ВГА. Однако фактически они будут наделяться властными полномочиями без распространения на их членов норм антикоррупционного законодательства, обращает внимание исполнительный директор Института законодательных идей Мартина Богуславец.

"Именно Комиссии будут ключевыми субъектами, ведь они будут определять, получит ли человек компенсацию или нет. Поэтому должен быть четко определен правовой статус Комиссий, процедура их создания, порядок формирования состава, требования к членам, формат деятельности, ответственность. Ведь формирование таких органов на собственное усмотрение ВГА и исполнительными органами местных советов создает основания для злоупотреблений", — предупреждает собеседница Новини.LIVE.

О потенциальных коррупционных рисках в работе Комиссий говорит и владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп" Назар Бенч. В законе определены только общие принципы работы таких комиссий. Отсутствуют критерии отбора членов Комиссий и поэтапность шагов, которыми временный орган будет руководствоваться в своих решениях относительно компенсации за разрушенное/поврежденное жилье. Недостаточный контроль за работой Комиссий может привести к действиям в рамках частных интересов.

"Пока не совсем ясен порядок работы Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации. В законе указано, что такая комиссия образуется в составе пяти человек исполнительным органом местного совета. По согласию в состав Комиссии могут привлекаться представители государственных органов, предприятий, международных организаций и т.д. При этом не понятно, какие основания для привлечения этих лиц и чье должно быть согласие на их привлечение", — отмечает Ирина Плискань из адвокатского бюро "Ирины Плискань", добавляя, что неоднозначные трактовки в законе являются полем для маневров и лоббирования решений, выгодных конкретным лицам.
----
О том, получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье, читайте в авторском материале Новини.LIVE

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

07:30 Синоптики прогнозируют температурный скачок: погода в Одесской области

07:23 Курс доллара достиг минимума за полгода: Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем

07:17 Поддержка Украины и вызовы Китая: Макрон и Байден провели телефонный разговор

07:17 На Запорожье оккупанты грабят фермеров под видом покупки зерна, — Генштаб

07:16 Весна смело заявит о себе: прогноз погоды в Украине на сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:12 ”​Иначе прольется американская кровь”: Белый дом объяснил, почему США должны поддерживать Украину

06:58 ​​​​​​​​ISW объяснил, чего не хватает россиянам для продвижения к западу от Бахмута

06:56 "Вы бы видели, что творилось в раздевалке": тренер Мудрика рассказал о победе над "Боруссией"

06:53 За сутки ВСУ уничтожили российские ЗРК и радиолокационный комплекс "Зоопарк", — Генштаб

Новина з фото

06:45 Как выглядели герои фильмов "Властелин колец", если бы в них снялись собаки

Новина з відео

06:35 Яремчук и "Брюгге" потерпели крупное поражение в Лиссабоне от "Бенфики"

Новина з відео

22:29Полиция разгоняет людей с митингов: президент Грузии срочно обратилась к гражданам

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Новина з відео

19:45Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны

Новина з відео

19:25Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", который погиб в бою

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:18 Москва в огне: в столице рф пылает здание управления МВД

Новина з відео

17:16Обмен пленными: Украина вернула 130 военных

Новина з відео

15:20 В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила, зачем рф делает такие маневры

Новина з відео

15:05 Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

13:37 Полякова, Тринчер и Позитив представили клип песню "Шлях до перемоги"

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Эксклюзив

06:10Как преодолеть коррупцию в ходе послевоенного восстановления Украины

Новина з фото

21:32 Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Новина з відео

19:45Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:05Эксперт предположил, по каким целям россия может нанести новый ракетный удар

Эксклюзив

18:05Отдых в Египте: стоит ли ехать, как добраться, сколько стоит

Эксклюзив

12:00Получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье

Новина з відео

06:35 Интересные факты о культовом аниме Сейлор Мун: вы будете удивлены

06:23 Украинцам "обновили" зарплаты во время войны: у кого меньше 10 тысяч

Актуальное по теме

None 7 Март 22:22

Синоптики прогнозируют температурный скачок: погода в Одесской области

None 8 Март 00:56

Курс доллара достиг минимума за полгода: Гетманцев рассказал, что будет с валютой в дальнейшем

None 8 Март 07:17

Поддержка Украины и вызовы Китая: Макрон и Байден провели телефонный разговор

None 8 Март 07:00

На Запорожье оккупанты грабят фермеров под видом покупки зерна, — Генштаб

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB