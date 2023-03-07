Эксперты оценили коррупционные риски механизма компенсации потерянного из-за войны жилья

Украинцы должны предотвратить коррупцию во время распределения компенсаций

В конце февраля Верховная Рада приняла закон о механизме компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны (законопроект №7198).

Законом вводится компенсация за разрушенное или поврежденное после 24 февраля 2022 года недвижимое имущество — жилые дома, квартиры, дома усадебного типа, другие жилые помещения, недостроенное жилье, где возведены несущие и внешние конструкции, а также совместное имущество многоквартирного дома.

Новини.LIVE спросили экспертов о коррупционных рисках механизма государственной компенсации потерянного из-за войны жилья.

Механизм получения компенсации предусматривает, в частности, регистрацию соответствующего заявления в "Дії" или ЦПАУ, органе социальной защиты, а также предоставление пакета подтверждающих документов. Далее пакет документов будут прорабатывать Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации, которые будут принимать решения о предоставлении или непредоставлении компенсаций.

Решения о компенсациях будут утверждать исполнительные органы местных советов, военные администрации или военно-гражданские администрации.

Коррупционные риски механизма компенсации

Указанные Комиссии будут сформированы в качестве консультативно-совещательных органов при исполнительных органах местных советов, ВА или ВГА. Однако фактически они будут наделяться властными полномочиями без распространения на их членов норм антикоррупционного законодательства, обращает внимание исполнительный директор Института законодательных идей Мартина Богуславец.

"Именно Комиссии будут ключевыми субъектами, ведь они будут определять, получит ли человек компенсацию или нет. Поэтому должен быть четко определен правовой статус Комиссий, процедура их создания, порядок формирования состава, требования к членам, формат деятельности, ответственность. Ведь формирование таких органов на собственное усмотрение ВГА и исполнительными органами местных советов создает основания для злоупотреблений", — предупреждает собеседница Новини.LIVE.

О потенциальных коррупционных рисках в работе Комиссий говорит и владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп" Назар Бенч. В законе определены только общие принципы работы таких комиссий. Отсутствуют критерии отбора членов Комиссий и поэтапность шагов, которыми временный орган будет руководствоваться в своих решениях относительно компенсации за разрушенное/поврежденное жилье. Недостаточный контроль за работой Комиссий может привести к действиям в рамках частных интересов.

"Пока не совсем ясен порядок работы Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации. В законе указано, что такая комиссия образуется в составе пяти человек исполнительным органом местного совета. По согласию в состав Комиссии могут привлекаться представители государственных органов, предприятий, международных организаций и т.д. При этом не понятно, какие основания для привлечения этих лиц и чье должно быть согласие на их привлечение", — отмечает Ирина Плискань из адвокатского бюро "Ирины Плискань", добавляя, что неоднозначные трактовки в законе являются полем для маневров и лоббирования решений, выгодных конкретным лицам.

----

О том, получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье, читайте в авторском материале Новини.LIVE