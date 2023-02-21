Які збитки України від війни

Прямі збитки України від війни станом на початок грудня 2022 року оцінювались у $135,9 млрд

Прямі збитки України від війни станом на початок грудня 2022 року оцінювались у $135,9 млрд.

Про це йдеться в дослідженні Центру економічної стратегії "Економіка України під час війни: грудень 2022 та підсумки року".

Зокрема, збитки від руйнування житлових будинків оцінюються в $52,5 млрд; інфраструктури — $35,6 млрд; підприємств і промисловості — $13 млрд; агропромислового сектора — $6,6 млрд; енергетики — $6,8 млрд; системи освіти — $8,2 млрд. Навколишньому середовищу було завдано збитків на $14 млрд.

У 2022 році валовий внутрішній продукт України скоротився приблизно на третину. Це найбільше падіння економіки в історії України. Для порівняння, фінансова криза призвела до падіння на 15% в 2009 році, початок війни з РФ — на 6,6% в 2014 та 9,8% в 2015 роках.

У перші місяці війни податкові надходження до державного бюджета від ПДВ — найбільшого джерела надходжень — скоротилися вдвічі. У березні-червні бюджет недоотримував близько $1 млрд щомісяця. Початково зниження економічної активності було спричинене шоком від початку війни, що вплинув на споживання та логістику. Пізніше спрацювали інші чинники: зменшення чисельності споживачів і працівників через виїзд з України і призов до збройних сил, тимчасове звільнення імпорту від ПДВ і митних зборів, значне розширення спрощеної системи оподаткування, весняний дефіцит пального.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що відбувається на ринку праці України з початку війни. Так, на початку повномасштабного вторгнення рф ринок фактично завмер — у березні понад 53% тих, то мав роботу до війни, втратили її. Частина компаній були змушені припинити свою діяльність повністю або частково через втрату майна, переривання логістичних зв’язків чи втрату співробітників. Згодом ситуація поліпшилася, але станом на початок 2023 року безробіття досі перевищує 30%.

Також Новини.LIVE писали про те, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни. Україні потрібні гроші на відбудову і розвиток. І потрібні вони не після війни, а вже зараз. Станом на початок 2023 року потреби на відновлення України оцінювались в 750 мільярдів доларів.

Одним із джерел фінансування потреб України на відновлення можуть і мають стати іноземні інвестиції. Але з цим наразі є проблеми, бо закордонні інвестори бояться заходити в країну під час війни.

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Про те, як рік війни позначився на державних фінансах України, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

