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Эксперты оценили ущерб Украины от войны

21 февраля 2023 20:10
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Каковы убытки Украины от войны
Прямые убытки Украины от войны по состоянию на начало декабря 2022 года оценивались в 135,9 млрд долларов
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Прямые убытки Украины от войны по состоянию на начало декабря 2022 года оценивались в 135,9 млрд долларов.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии "Экономика Украины во время войны: декабрь 2022 года и итоги года".

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В частности, ущерб от разрушения жилых домов оценивается в 52,5 млрд долларов; инфраструктуры — 35,6 млрд долларов; предприятий и промышленности — 13 млрд долларов; агропромышленного сектора — 6,6 млрд долларов; энергетики — 6,8 млрд долларов; системы образования — 8,2 млрд долларов. Окружающей среде был нанесен ущерб на 14 млрд долларов.

В 2022 году валовой внутренний продукт Украины сократился примерно на треть. Это самое большое падение экономики в истории Украины. Для сравнения, финансовый кризис привел к падению на 15% в 2009 году, начало войны с рф — на 6,6% в 2014 и 9,8% в 2015 годах.

В первые месяцы войны налоговые поступления в государственный бюджет от НДС — крупнейшего источника поступлений — сократились вдвое. В марте-июне бюджет недополучал около 1 млрд долларов ежемесячно. Первоначально снижение экономической активности было вызвано шоком с начала войны, что повлияло на потребление и логистику. Позже сработали другие факторы: уменьшение численности потребителей и работников из-за выезда из Украины и призыва в вооруженные силы, временное освобождение импорта от НДС и таможенных пошлин, значительное расширение упрощенной системы налогообложения, весенний дефицит горючего.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о происходящем на рынке труда Украины с начала войны. Так, в начале полномасштабного вторжения россии рынок практически замер — в марте более 53% тех, кто имел работу до войны, потеряли ее. Часть компаний были вынуждены прекратить свою деятельность полностью или частично из-за потери имущества, разрушения логистических связей или утраты сотрудников. Впоследствии ситуация улучшилась, но по состоянию на начало 2023 года безработица до сих пор превышает 30%.

Также Новини.LIVE писали о том, придут ли в Украину инвестиции во время войны. Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 млрд долларов.

Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.
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О том, как год войны отразился на государственных финансах Украины, читайте в авторском материале Новини.LIVE

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