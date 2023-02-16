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Експерти розказали про ризики інвестування в Україну під час війни

16 лютого 2023 19:51
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Які є ризики інвестування в Україну під час війни
Інвестиції під час війни обмежені саме через воєнні ризики
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Складно передбачити поведінку потенційних закордонних інвесторів у країні, де йде війна.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Анна Дерев’янко.

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"Можемо висловити обережне припущення, що якщо не буде радикальних змін лінії фронту чи інших дестабілізуючих чинників, приватні інвестиції в Україну будуть поступово відновлюватись", — сказала співрозмовниця Новини.LIVE.

За словами провідної наукової співробітниці Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександри Бетлій, інвестиції під час війни дуже обмежені саме через воєнні ризики. 

"Саме тому уряд докладає зусиль у переговорах з міжнародними партнерами з приводу забезпечення страхування військових ризиків. Ці проєкти передусім стосуються іноземних інвестицій", — зазначила Олександра Бетлій. 

Нагадаємо, Україні потрібні гроші на відбудову і розвиток. І потрібні вони не після війни, а вже зараз. Станом на початок 2023 року потреби на відновлення України оцінювались в 750 мільярдів доларів.

Одним із джерел фінансування потреб України на відновлення можуть і мають стати іноземні інвестиції. Але з цим наразі є проблеми, бо закордонні інвестори бояться заходити в країну під час війни.
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Про те, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

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