Які є ризики інвестування в Україну під час війни

Експерти розказали про ризики інвестування в Україну під час війни
Складно передбачити поведінку потенційних закордонних інвесторів у країні, де йде війна.
Про це в коментарі для Новини.LIVE заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Анна Дерев’янко.
-
Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки
-
Як носити тренчі цієї весни: поради модних експертів
-
Поповнення в Одеському зоопарку: у кого ще з'явилося потомство
-
На півночі Україні можливі серйозні підтоплення: синоптики спрогнозували погоду на завтра
-
Хаві та Ерік Тен Хаг здивували стартовими складами на матч Ліги Європи "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"
-
Три знаки зодіаку спіткає хвиля розчарувань вже найближчими днями
-
До будинку співачки Біллі Айліш у Лос-Анджелесі викликали поліцію: що трапилось
-
Шольц на початку березня зустрінеться з Байденом: про що говоритимуть політики
-
Російські хакери на 250% частіше атакували Україну у 2022 році, — Bloomberg
-
"Велика наступальна операція буде": Гайдай спрогнозував найближчі дії рф
"Можемо висловити обережне припущення, що якщо не буде радикальних змін лінії фронту чи інших дестабілізуючих чинників, приватні інвестиції в Україну будуть поступово відновлюватись", — сказала співрозмовниця Новини.LIVE.
За словами провідної наукової співробітниці Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександри Бетлій, інвестиції під час війни дуже обмежені саме через воєнні ризики.
"Саме тому уряд докладає зусиль у переговорах з міжнародними партнерами з приводу забезпечення страхування військових ризиків. Ці проєкти передусім стосуються іноземних інвестицій", — зазначила Олександра Бетлій.
Нагадаємо, Україні потрібні гроші на відбудову і розвиток. І потрібні вони не після війни, а вже зараз. Станом на початок 2023 року потреби на відновлення України оцінювались в 750 мільярдів доларів.
Одним із джерел фінансування потреб України на відновлення можуть і мають стати іноземні інвестиції. Але з цим наразі є проблеми, бо закордонні інвестори бояться заходити в країну під час війни.
---
Про те, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE