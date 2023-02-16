Каковы риски инвестирования в Украину во время войны

Эксперты рассказали о рисках инвестирования в Украину во время войны
Сложно предугадать поведение потенциальных зарубежных инвесторов в стране, где идет война.
Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.
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"Можем высказать осторожное предположение, что если не будет радикальных изменений линии фронта или других дестабилизирующих факторов, частные инвестиции в Украину будут постепенно восстанавливаться", — сказала собеседница Новини.LIVE.
По словам ведущей научной сотрудницы Института экономических исследований и политических консультаций Александры Бетлий, инвестиции во время войны очень ограничены именно из-за военных рисков.
"Именно поэтому правительство прилагает усилия в переговорах с международными партнерами по обеспечению страхования военных рисков. Эти проекты, прежде всего, касаются иностранных инвестиций", — отметила Александра Бетлий.
Напомним, Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.
Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.
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О том, придут ли в Украину инвестиции во время войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE