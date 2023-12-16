Ціни на автогаз — експерти розповіли, до чого невдовзі готуватися водіям

Заправка авто. Фото: zprz.city

Українському паливному ринку вдалося гідно витримати раптові перипетії через блокаду польського кордону. Найбільш відчутно постраждало постачання автомобільного газу, що вдарило по цінах через дефіцит, однак невдовзі ситуація почне вирівнюватися.

Про це повідомив експерт паливного ринку Сергій Куюн.

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За словами Куюна, за останній тиждень ціни на автомобільний газ в країні істотно знизились.

Очевидним є те, що це сталося у зв'язку з розблокуванням кордону, а також завдяки адаптації ринку до нових умов. Так, українці оперативно наростили постачання з південного регіону та залізницею. Деяким з них довелося об’їжджати Польщу через Словаччину, інші країни.

Експерт припускає, що невдовзі ціни опустяться нижче позначки 30 грн/л, а ще через тиждень — цілком ймовірно, що до 27 грн/л і навіть ще нижче.

Через страйк перевізників постраждали також польські та балтійські трейдери. При цьому навіть більше, ніж Україна, оскільки деякі з них втратили більше половини своїх продажів.

Варто зауважити, що наприкінці жовтня, до блокади, що тривала з 6 листопада до першої декади грудня 2023 року, автогаз коштував близько 27 грн/л.

Які зараз ціни на автогаз

За даними порталу АвтоРіа, станом на 16 грудня автомобільний газ в Україні коштує 32,66 грн/л, що на 0,42 менше проти попереднього дня.

Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

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