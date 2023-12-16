Цены на автогаз — эксперты рассказали, к чему вскоре готовиться водителям

Заправка авто. Фото: zprz.city

Украинскому топливному рынку удалось достойно выдержать внезапные перипетии из-за блокады польской границы. Наиболее ощутимо пострадали поставки автомобильного газа, что ударило по ценам из-за дефицита, однако вскоре ситуация начнет выравниваться.

Об этом сообщил эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

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По словам Куюна, за последнюю неделю цены на автомобильный газ в стране существенно снизились.

Очевидно то, что это произошло в связи с разблокированием границы, а также благодаря адаптации рынка к новым условиям. Так, украинцы оперативно нарастили поставки из южного региона и железной дорогой. Некоторым из них пришлось объезжать Польшу через Словакию, другие страны.

Эксперт предполагает, что вскоре цены опустятся ниже отметки 30 грн/л, а через неделю — вполне вероятно, что до 27 грн/л и даже еще ниже.

Из-за забастовки перевозчиков пострадали также польские и балтийские трейдеры. При этом даже больше, чем Украина, поскольку некоторые из них потеряли больше половины своих продаж.

Стоит отметить, что в конце октября, до блокады, которая длилась с 6 ноября до первой декады декабря 2023 года, автогаз стоил около 27 грн/л.

Какие сейчас цены на автогаз

По данным портала АвтоРиа, по состоянию на 16 декабря автомобильный газ в Украине стоит 32,66 грн/л, что на 0,42 меньше по сравнению с предыдущим днем.

Источник: АвтоРиа

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