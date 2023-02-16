Що потрібно для приходу інвестицій в Україну під час війни

Україні потрібні гроші на відбудову і розвиток

Для того, щоб великі іноземні інвестори заходили в Україну вже зараз, під час війни, потрібні кілька важливих передумов. По-перше, мають бути розроблені практичні інструменти захисту інвестицій — як-то страхування чи інвестиційні гарантії. Потрібні програми з чіткими критеріями та алгоритмами, хто і як може ними скористатися, на яких умовах. Такі програми вже з’являються, але поки що їх одиниці.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Анна Дерев’янко.

Також необхідне належне інформування — як про такі програми, так і про умови для бізнесу в Україні. Необхідно розповідати міжнародній спільноті, що в Україні бізнес може працювати та заробляти кошти.

"Ми в Асоціації намагаємося доносити цю тезу та запрошувати міжнародний бізнес продовжувати працювати з Україною. Адже у багатьох є хибне враження, що у країні, де триває війна, життя та робота зупиняються", — каже Анна Дерев'янко.

Привабливими для інвесторів навіть під час війни залишаються аграрна галузь, фармацевтика, енергетика, транспорт та інфраструктура, будівництво, FMCG.

"Зростає інтерес до military tech, військової/оборонної сфери. Серед компаній Асоціації близько третини зацікавлені у співпраці з оборонним сектором", — говорить виконавча директорка ЄБА.

Наразі маємо окремі кейси продовження інвестування не лише в підтримку чи відбудову бізнесу, але і в його розширення, розказує Новини.LIVE Анна Дерев'янко.

Наприклад, ірландський Kingspan планує інвестувати 200 млн євро в будівництво технологічного хабу будівельних матеріалів в Україні протягом наступних 5 років, який створить більше 600 робочих місць. Швейцарська Nestle інвестує $43 млн у новий виробничий майданчик на заході України, який забезпечить додаткові робочі місця для 1500 людей. Німецький Bayer інвестує близько 35 млн євро в розширення виробництва на насіннєвому заводі у Житомирській області. Це дуже позитивні новини під час війни.

Нагадаємо, Україні потрібні гроші на відбудову і розвиток. І потрібні вони не після війни, а вже зараз. Станом на початок 2023 року потреби на відновлення України оцінювались в 750 мільярдів доларів.

Одним із джерел фінансування потреб України на відновлення можуть і мають стати іноземні інвестиції. Але з цим наразі є проблеми, бо закордонні інвестори бояться заходити в країну під час війни.

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Про те, чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE