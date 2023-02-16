Что нужно для прихода инвестиций в Украину во время войны

Украине нужны деньги на восстановление и развитие

Для того, чтобы крупные иностранные инвесторы заходили в Украину уже сейчас, во время войны, нужны несколько важных предпосылок. Во-первых, должны быть разработаны практические инструменты защиты инвестиций, такие как страхование или инвестиционные гарантии. Нужны программы с четкими критериями и алгоритмами, кто и как может ими воспользоваться, на каких условиях. Такие программы уже появляются, но пока их единицы.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.

Также необходимо надлежащее информирование как о таких программах, так и об условиях для бизнеса в Украине. Необходимо рассказывать международному сообществу, что в Украине бизнес может работать и зарабатывать деньги.

"Мы в Ассоциации пытаемся доносить этот тезис и приглашать международный бизнес продолжать работать с Украиной. Ведь у многих есть ошибочное впечатление, что в стране, где идет война, жизнь и работа останавливаются", — говорит Анна Деревянко.

Привлекательными для инвесторов даже во время войны остаются аграрная отрасль, фармацевтика, энергетика, транспорт и инфраструктура, строительство, FMCG.

"Возрастает интерес к military tech, военной/оборонной сфере. Среди компаний Ассоциации около трети заинтересованы в сотрудничестве с оборонным сектором", — говорит исполнительный директор ЕБА.

Сейчас есть отдельные кейсы продолжения инвестирования не только в поддержку или восстановление бизнеса, но и в его расширение, рассказывает Новини.LIVE Анна Деревянко.

К примеру, ирландский Kingspan планирует инвестировать 200 млн евро в строительство технологического хаба строительных материалов в Украине в течение следующих 5 лет, который создаст более 600 рабочих мест. Швейцарская Nestle инвестирует $43 млн в новую производственную площадку на западе Украины, которая обеспечит дополнительные рабочие места для 1500 человек. Немецкий Bayer инвестирует около 35 млн евро в расширение производства на семенном заводе в Житомирской области. Это очень положительные новости во время войны.

Напомним, Украине нужны деньги на восстановление и развитие. И нужны они не после войны, а уже сейчас. По состоянию на начало 2023 года потребности в восстановлении Украины оценивались в 750 миллиардов долларов.

Одним из источников финансирования потребностей Украины на восстановление могут и должны стать иностранные инвестиции. Но с этим пока проблемы, потому что зарубежные инвесторы боятся заходить в страну во время войны.

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О том, придут ли в Украину инвестиции во время войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE