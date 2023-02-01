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Експорт товарів Євросоюзу до рф скоротився майже наполовину, — DW

1 лютого 2023 07:45
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Експорт товарів ЄС в росію скоротився - дані Eurostat
Майже на стільки ж зріс експорт до країн СНД, звідки поставляються товари в росію
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Обсяг експорту товарів з Європейського Союзу у росію скоротився майже наполовину за час війни в Україні. Тоді як майже на стільки ж зріс до країн СНД.

Про це повідомляє DW, посилаючись на інформацію Європейського статистичного відомства Eurostat.

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Скорочення європейського експорту

Як свідчать оприлюднені дані, рівень європейського експорту в рф впав на 47% та підвищився на 48% у країни СНД за дев'ять місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Так, на тлі війни в Україні країни єврозони привезли в рф товарів на 36,3 млрд євро, тоді як раніше було 69,2 млрд євро.

У Вірменію, Білорусь, Грузію, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан ЄС відправив товарів на 20,3 млрд євро, тоді як 2021-го було 13,7 млрд євро. Примітно, що ці країни наростили експорт в рф на майже 40% (на 9,4 млрд євро).

Як рф обходить санкції

Як зазначили аналітики Euromonitor International, велика частка товарів, які ЄС експортує в СНД, надалі постачається в росію. Було виявлено близько сотні можливих "санкційних аномалій". З-поміж них — постачання легковиків з Литви у Білорусь, смартфонів і ноутбуків з Чехії у Казахстан, авіаційного гасу з Греції у Грузію.

Так, у перші пів року Казахстан різко збільшив експорт смартфонів в рф (у понад дві тисячі разів у доларовому вираженні).

Обсяг експорту з Греції, Кіпру, Чехії та Естонії до 5,5 разу збільшився у сусідні з росією країни.

Нагадаємо, Європейський Союз за два тижні повинен узгодити десятий санкційний пакет проти росії. До кінця цього тижня нові обмеження узгодять щодо Білорусі.

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