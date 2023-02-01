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Экспорт товаров Евросоюза в рф сократился почти наполовину, — DW

1 февраля 2023 07:45
lis.jpg - Ксения Лисновская
Экспорт товаров ЕС в россию сократился — данные Eurostat
Почти на столько же вырос экспорт в страны СНГ, откуда поставляются товары в россию
lis.jpg - Ксения Лисновская

Объем экспорта товаров из Европейского Союза в россию сократился почти наполовину за время войны в Украине. В то время как почти на столько же вырос в страны СНГ.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на информацию Европейского статистического ведомства Eurostat.

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Сокращение европейского экспорта

Как свидетельствуют обнародованные данные, уровень европейского экспорта в россию упал на 47% и повысился на 48% в страны СНГ за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Так, на фоне войны в Украине страны еврозоны привезли в рф товаров на 36,3 миллиарда евро, тогда как раньше было 69,2 миллиарда.

В Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан ЕС отправил товаров на 20,3 млрд евро, тогда как в 2021 году было 13,7 миллиарда. Примечательно, что эти страны увеличили экспорт в россию на почти 40% (на 9,4 миллиарда евро).

Как россия обходит санкции

Как отметили аналитики Euromonitor International, большая доля товаров, которые ЕС экспортирует в СНГ, в дальнейшем поставляется в россию. Было обнаружено около сотни возможных "санкционных аномалий". Среди них — поставки легковых автомобилей из Литвы в Беларусь, смартфонов и ноутбуков из Чехии в Казахстан, авиационного керосина из Греции в Грузию.

Так, в первые полгода Казахстан резко увеличил экспорт смартфонов в рф (в более чем две тысячи раз в долларовом выражении).

Объем экспорта из Греции, Кипра, Чехии и Эстонии в 5,5 раза увеличился в соседние с россией страны.

Напомним, Европейский Союз через две недели должен согласовать десятый санкционный пакет против россии. К концу этой недели новые ограничения согласуют в отношении Беларуси.

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