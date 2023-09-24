Експорт товарів та послуг з України сильно впав: статистика
Протягом січня-липня 2023 року експорт товарів та послуг з України склав 30,3 млрд доларів. Це значно менше ніж позаминулого року.
Про це повідомляє Opendatabot.
Український експорт знизився
"За сім місяців поточного року експорт товарів і послуг з України склав $30,3 млрд. Це на 8% менше до відповідного періоду минулого року ($32,8 млрд), та на 28% менше, ніж було протягом січня-липня 2021-го ($42,4 млрд)", — йдеться в повідомленні.
За даними платформи, попри деякий спад, сільськогосподарський сектор (62,8%) і продаж металу (11,6%) мають найкращі показники серед товарового експорту.
Дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев пов'язує таке скорочення з припиненням зернової угоди. Негативну динаміку помітили ще в червні, коли деякі учасники ринку призупинили укладання контрактів на перевезення продовольства морським шляхом, очікуючи розвитку подій.
"Варто говорити про альтернативні шляхи морського експорту. Можливо — про комбінацію "Дунай + територіальні води Румунії", — додав Мартишев.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. В рамках переговорів вони обговорили зняття ембарго на постачання українського зерна.