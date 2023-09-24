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Експорт товарів та послуг з України сильно впав: статистика

24 вересня 2023 03:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Експорт товарів та послуг з України сильно впав: статистика
Зерно готують до перевезення. Фото: Адміністрація морських портів України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Протягом січня-липня 2023 року експорт товарів та послуг з України склав 30,3 млрд доларів. Це значно менше ніж позаминулого року.

Про це повідомляє Opendatabot.

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"За сім місяців поточного року експорт товарів і послуг з України склав $30,3 млрд. Це на 8% менше до відповідного періоду минулого року ($32,8 млрд), та на 28% менше, ніж було протягом січня-липня 2021-го ($42,4 млрд)", — йдеться в повідомленні.

За даними платформи, попри деякий спад, сільськогосподарський сектор (62,8%) і продаж металу (11,6%) мають найкращі показники серед товарового експорту.

Експорт товарів з України станом на 2023 рік
Експорт товарів з України станом на 2023 рік. Фото: скриншот

Дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев пов'язує таке скорочення з припиненням зернової угоди. Негативну динаміку помітили ще в червні, коли деякі учасники ринку призупинили укладання контрактів на перевезення продовольства морським шляхом, очікуючи розвитку подій.

"Варто говорити про альтернативні шляхи морського експорту. Можливо — про комбінацію "Дунай + територіальні води Румунії", — додав Мартишев.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. В рамках переговорів вони обговорили зняття ембарго на постачання українського зерна.

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