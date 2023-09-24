Экспорт товаров и услуг из Украины сильно упал: статистика

Зерно готовят к перевозке. Фото: Администрация морских портов Украины

В январе-июле 2023 года экспорт товаров и услуг из Украины составил 30,3 млрд долларов. Это значительно меньше, чем в позапрошлом году.

Об этом сообщает Opendatabot.

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"За семь месяцев текущего года экспорт товаров и услуг из Украины составил $30,3 млрд. Это на 8% меньше соответствующего периода прошлого года ($32,8 млрд), и на 28% меньше, чем было в течение января-июля 2021-го ($42,4 млрд)" , — говорится в сообщении.

По данным платформы, несмотря на некоторый спад, сельскохозяйственный сектор (62,8%) и продажи металла (11,6%) имеют лучшие показатели среди товарного экспорта.

Экспорт товаров из Украины на 2023 год. Фото: скриншот

Исследователь Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев увязывает такое сокращение с прекращением зернового соглашения. Негативную динамику заметили еще в июне, когда некоторые участники рынка приостановили заключение контрактов на перевозку продовольствия по морскому пути, ожидая развития событий.

"Стоит говорить об альтернативных путях морского экспорта. Возможно — о комбинации "Дунай + территориальные воды Румынии", — добавил Мартышев.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. В рамках переговоров они обсудили снятие эмбарго на поставку украинского зерна.