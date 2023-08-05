"Енергоатом" заборгував 18 млрд грн: що відомо

НАЕК "Енергоатом". Фото: google.com

Борг Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" в рамках спеціальних обов'язків з фінансування тарифу на електроенергію для населення України сягнув 18 млрд грн.

Про це розповіла експертка з ядерної безпеки та ядерної енергетики Ольга Кошарна, передає "РБК-Україна".

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Кошарна розповіла, що після російської окупації ЗАЕС "Енергоатом" втратив 40% потужностей своїх атомних станцій. Внаслідок цього НАЕК не може продавати частину своєї електроенергії.

"А ПСО в нього більше, ніж в "Укргідроенерго". Загальний обсяг ПСО по 2022 року — 120 млрд грн. Оскільки зараз ніякої звітності немає, все закрито, складно сказати. Звідси і взялись ці борги в 18 млрд грн", — сказала Кошарна.

За словами експертки, "Енергоатом" не платить системному оператору "Укренерго" за диспетчеризацію.

"Я не знаю який там обсяг боргів, але там також великий обсяг", — додала вона.

Нагадаємо, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що Україна на одній із атомних електростанцій запустила енергоблок-мільйонник. Це сталося швидше, ніж передбачалося.

Також ми писали, що окупанти перевели четвертий реактор на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції в стан "гарячої зупинки". Більше того ці дії є порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки.