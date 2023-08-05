"Энергоатом" задолжал 18 млрд грн: что известно

НАЭК "Энергоатом". Фото: google.com

Долг Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" в рамках специальных обязанностей по финансированию тарифа на электроэнергию для населения Украины составил 18 млрд грн.

Об этом рассказала эксперт по ядерной безопасности и ядерной энергетики Ольга Кошарная, передает "РБК-Украина".

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Долг "Энергоатома"

Кошарная рассказала, что после российской оккупации ЗАЭС "Энергоатом" потерял 40% мощностей своих атомных станций. В результате НАЭК не может продавать часть своей электроэнергии.

"А ПСО у него больше, чем у "Укргидроэнерго". Общий объем ПСО по 2022 году — 120 млрд грн. Поскольку сейчас никакой отчетности нет, все закрыто, сложно сказать. Отсюда и взялись эти долги в 18 млрд грн", — сказала Кошарная.

По словам эксперта, "Энергоатом" не платит системному оператору "Укрэнерго" за диспетчеризацию.

"Я не знаю какой там объем долгов, но там также большой объем", — добавила она.

Напомним, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что Украина на одной из атомных электростанций запустила энергоблок-миллионник. Это произошло быстрее, чем предполагалось.

Также мы писали, что оккупанты перевели четвертый реактор на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в состояние "горячей остановки". Более того, эти действия являются нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки.