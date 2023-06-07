Евакуація жителів Херсонщини — як знайти безплатне житло

Люди біжать на потяг. Фото: google.com

Жителі Херсонської області, яких вимушено евакуюють через загрозу підтоплення населених пунктів, можуть знайти тимчасове безкоштовне житло у безпечних регіонах. Для цього можна скористатися спеціальною програмою "Прихисток".

Про це повідомили в уряді.

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Як працює програма "Прихисток"

Програма з пошуку безкоштовного житла "Прихисток" є волонтерською ініціативою, яку підтримує Кабінет міністрів України (КМУ).

Для того, щоб переглянути доступні пропозиції вільного житла, потрібно зареєструватися на сайті "Прихисток". Після цього за допомогою системи фільтрів можна обрати найбільш вдале помешкання. Тільки-но варіант буде підібрано - з’явиться можливість зв'язатися безпосередньо з власником житла.

У програмі "Прихисток" оголошення про надання прихистку розміщують самі власники. Її запустили спеціально для переселенців. Завдяки програмі кожен охочий може знайти тимчасове безкоштовне житло у будь-якому куточку країни або на кілька днів, або на тривалий період.

До речі, згідно з умовами програми, ті, хто надав прихисток, можуть отримати державну компенсацію на сплату житлово-комунальних послуг.

Зареєструватися на сайті "Прихисток" можна за наступним посиланням.

Евакуація населення

За даними ДСНС, після підриву росіянами Каховської ГЕС рятувальники евакуювали понад 1,45 тис. осіб.

Своєю чергою, ПАТ "Укрпошта" забезпечує доставку пенсій у Херсонську область. Також працівники пошти допомагають у процесі евакуації населення.

У співпраці з військово-цивільними адміністраціями, відповідними міністерствами та Укрзалізницею забезпечують виплати грошової допомоги в евакуаційних потягах. Так, Укрпошта організувала виплати переселенцям із Херсонської області на вокзалі у Миколаєві, а також інших містах.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області люди на дахах благають про допомогу. Внаслідок підриву Каховської ГЕС вода затопила населені пункти.

Також ми писали, що президент України опублікував світлини з Херсонської області. Внаслідок підриву Каховської ГЕС вода затопила населені пункти. Глава держави наголосив, що російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого.