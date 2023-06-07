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Эвакуация жителей Херсонщины: как и где найти бесплатное жилье

7 июня 2023 14:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Эвакуация жителей Херсонщины — как найти бесплатное жилье
Люди бегут на поезд. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Жители Херсонской области, которых вынужденно эвакуируют из-за угрозы подтопления населенных пунктов, могут найти временное бесплатное жилье в безопасных регионах. Для этого можно воспользоваться специальной программой "Прихисток".

Об этом сообщили в правительстве.

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Как работает программа "Прихисток"

Программа по поиску бесплатного жилья "Прихисток" является волонтерской инициативой, которую поддерживает Кабинет министров Украины (КМУ).

Для того чтобы просмотреть доступные предложения свободного жилья, нужно зарегистрироваться на сайте "Прихисток". После этого с помощью системы фильтров можно выбрать наиболее удачное помещение. Как только вариант будет подобран — появится возможность связаться непосредственно с собственником жилья.

В программе "Прихисток" объявления о предоставлении убежища размещают сами владельцы. Ее запустили специально для переселенцев. Благодаря программе каждый желающий может найти временное бесплатное жилье в любой точке страны либо на несколько дней, либо на длительный период.

К слову, согласно условиям программы, предоставившие убежище могут получить государственную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Зарегистрироваться на сайте "Прихисток" можно по следующей ссылке.

Эвакуация населения

По данным ГСЧС, после подрыва россиянами Каховской ГЭС спасатели эвакуировали более 1,45 тыс. человек.

В свою очередь ПАО "Укрпочта" обеспечивает доставку пенсий в Херсонскую область. Также работники почты помогают в эвакуации населения.

В сотрудничестве с военно-гражданскими администрациями, соответствующими министерствами и Укрзализныцей обеспечивают выплаты денежной помощи в эвакуационных поездах. Так, Укрпочта организовала выплаты переселенцам из Херсонской области на вокзале в Николаеве, а также в других городах.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что на временно оккупированной части Херсонской области люди на крышах молят о помощи. В результате подрыва Каховской ГЭС вода затопила населенные пункты.

Также мы сообщали, что президент Украины опубликовал фотографии из Херсонской области. В результате подрыва Каховской ГЭС вода затопила населенные пункты. Глава государства подчеркнул, что российские террористы в очередной раз доказали, что они представляют угрозу всему живому.

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