Евакуйовані з Херсонщини отримають грошову допомогу, — Мінреінтеграції

Евакуйовані жителі Херсонщини. Ілюстративне фото: УНІАН

Внаслідок підриву Каховської ГЕС евакуйовані мешканці Херсонської області отримають фінансову підтримку. Також на постраждалі території відправлять гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Допомога постраждалим жителям Херсонщини

"Всім евакуйованим буде виплачена фінансова допомога у розмірі 2 тис. гривень на дорослого і 3 тис. гривень на дітей віком до 18 років й осіб з інвалідністю. Та решта передбачених державою соціальних виплат", — йдеться в повідомленні.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що евакуація проходить контрольовано, загалом евакуйовано понад 1300 осіб, зокрема осіб з особливими потребами, які будуть розміщені у Вінницькій та Хмельницькій областях.

Зазначається, що гуманітарна допомога та питна вода для постраждалих територій будуть забезпечені завдяки співпраці міжнародних донорів та гуманітарних операторів.

"Завдяки досвіду роботи Коордштабу сьогодні нам вдалося швидко вирішити нагальні питання. Це демонструє, що злагоджена координація дій влади та міжнародних організацій допомагає рятувати життя людей. Наша єдність демонструє ворогу, що він не досяг своєї цілі, що б він не робив — його чекає поразка. А нас — перемога", — зазначила віцепрем'єр-міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський зазначив, внаслідок підриву Каховської ГЕС виникла дуже складна ситуація на півдні України. Однак, основні наслідки екологічної катастрофи будуть помітні вже через тиждень.