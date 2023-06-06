Эвакуированные из Херсонской области получат денежную помощь, — Минреинтеграции

Эвакуированы жители Херсонской области. Иллюстративное фото: УНИАН

В результате подрыва Каховской ГЭС эвакуированные жители Херсонской области получат финансовую поддержку. Также на пострадавшие территории будет направлена гуманитарная помощь.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Помощь пострадавшим жителям Херсонской области

"Всем эвакуированным будет выплачена финансовая помощь в размере 2 тыс. гривен на взрослого и 3 тыс. гривен на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью. И остальные предусмотренные государством социальные выплаты", — говорится в сообщении.

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что эвакуация проходит контролируемо, в целом эвакуировано более 1300 человек, в том числе лиц с особыми потребностями, которые будут размещены в Винницкой и Хмельницкой областях.

Отмечается, что гуманитарная помощь и питьевая вода для пострадавших территорий будут обеспечены сотрудничеством международных доноров и гуманитарных операторов.

"Благодаря опыту работы Коордштаба сегодня нам удалось быстро решить срочные вопросы. Это демонстрирует, что слаженная координация действий власти и международных организаций помогает спасать жизнь людей. Наше единство демонстрирует врагу, что он не достиг своей цели, что бы он ни делал — его ждет поражение. А нас — победа", — отметила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Напомним, что президент Владимир Зеленский отметил, что в результате подрыва Каховской ГЭС возникла очень сложная ситуация на юге Украины. Однако основные последствия экологической катастрофы будут заметны уже через неделю.