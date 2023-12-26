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Іноземці зможуть реєструвати ФОП в Україні — як працюватиме uResidency

26 грудня 2023 23:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Іноземці зможуть реєструвати ФОП в Україні — як працюватиме uResidency
Функція е-Підприємець. Фото: diia.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про початок роботи в Україні бета-тестування uResidency. Його основною функцією є можливість зареєструватися іноземцям, як фізичним особам-підприємцям в Україні. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Як працюватиме uResidency в Україні

За даними Федорова, uResidency — це програма електронного резидентства. За допомогою неї іноземці зможуть реєструвати ФОП в Україні та вести свій бізнес з будь-якого місця у світі, а податки будуть надходити до українського бюджету.

"В uResidency всі послуги автоматизовані й онлайн: від подання заявки на отримання статусу до відкриття банківського рахунку та сплати податків. У майбутніх е-резидентів також будуть переваги у вигляді мобільного банкінгу, низького оподаткування в розмірі 5% і відсутності бухгалтерії та звітів", — зазначив Федоров.

Як пише Федоров, uResidency допоможе відновити українську економіку. Податки, що будуть надходити від громадян інших країн збільшуватимуть бюджет. Міністр також додав, що програма сприятиме репутації України, як цифрової держави. Він зазначив, що над створенням функції фахівці працювали три роки і вже зараз запускається бета-тестування.

"Зараз лише кілька країн у світі пропонують електронне резидентство. Україна пропонує іноземним підприємцям найбільш вигідні умови для сплати податків та людиноцентричний сервіс, у якому бізнес можна вести в кілька кліків", — зауважив міністр.

Повідомлення про запуск
Повідомлення про запуск uResidency. Фото: скриншот допису Федорова
Повідомлення про запуск uResidency. Фото: скриншот допису Федорова
Повідомлення про запуск uResidency. Фото: скриншот допису Федорова

Нагадаємо, Кабінеті міністрів України ухвалив постанову щодо запуску сервісу "Дія.Офіс" для чиновників. Спочатку сервіс будуть використовувати для комунікації посадовців з громадянами, а згодом в "Дія.Офіс" буде вся інформація про цілі кожного міністерства та уряду.

Додамо, у 2024 році ФОП, які користуються спрощеною системою оподаткування, мають дотримуватися обмеження за сумою отриманих доходів. Якщо перевищити ліміт, то підприємець буде змушений перейти на загальну систему оподаткування.

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