На ФОП чекають зміни у 2024 році — як працюватимуть ліміти річного доходу
Фізичні особи-підприємці (ФОП), які користуються спрощеною системою оподаткування, повинні дотримуватися обмеження за сумою отриманих доходів. У випадку перевищення цього ліміту ФОП доведеться перейти на загальну систему оподаткування.
Про ліміт доходу для ФОП та про ставки єдиного податку розповіли Факти ICTV.
Яким буде розмір ліміту доходу для ФОП наступного року
Ліміти доходу для ФОП у 2024 році визначаються так:
- Річний дохід для платників І групи (167 мінімальних зарплат) — 1 185 700 грн.
- Річний дохід для платників ІІ групи (834 мінімальних зарплат) — 5 921 400 грн.
- Річний дохід для платників ІІІ групи (1167 мінімальних зарплат) — 8 285 700 грн.
Якщо ФОП перевищує встановлений ліміт, він автоматично переходить до іншої групи або на загальну систему оподаткування, що може призвести до збільшення суми податків.
Зверніть увагу, що з 1 серпня 2023 року скасували пільги для фізичних осіб-підприємців І та ІІ груп, і вони знову повинні сплачувати авансові внески з єдиного податку згідно із законом № 3219.
Якими будуть ставки єдиного податку для ФОП
Ставки єдиного податку для ФОП у 2024 році залишаються незмінними:
- І група — 302,80 грн на місяць (до 10% від розміру прожиткового мінімуму).
- ІІ група — 1 420,00 грн (до 20% від розміру мінімальної зарплати).
Платники Єдиного податку ІІІ групи сплачують 5% або 3% (якщо вони зареєстровані платниками ПДВ) від доходу.
Щодо Єдиного соціального внеску (ЄСВ), мінімальна та максимальна суми залежать від періоду і становлять від 1 562 до 26 400 гривень. Ставка ЄСВ за себе для ФОП також змінюється впродовж року, варіюючи від 4 686 до 5 280 гривень за квартал, що становить 22% від мінімальної зарплати щомісяця.
Нагадаємо, що у 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.
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