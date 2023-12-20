Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow На ФОП чекають зміни у 2024 році — як працюватимуть ліміти річного доходу arrow

На ФОП чекають зміни у 2024 році — як працюватимуть ліміти річного доходу

20 грудня 2023 21:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
На ФОП чекають зміни у 2024 році — як працюватимуть ліміти річного доходу
Чоловік працює з паперами. Фото: Unplush
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Фізичні особи-підприємці (ФОП), які користуються спрощеною системою оподаткування, повинні дотримуватися обмеження за сумою отриманих доходів. У випадку перевищення цього ліміту ФОП доведеться перейти на загальну систему оподаткування.

Про ліміт доходу для ФОП та про ставки єдиного податку розповіли Факти ICTV.

Читайте також:

Яким буде розмір ліміту доходу для ФОП наступного року

Ліміти доходу для ФОП у 2024 році визначаються так:

  • Річний дохід для платників І групи (167 мінімальних зарплат) — 1 185 700 грн.
  • Річний дохід для платників ІІ групи (834 мінімальних зарплат) — 5 921 400 грн.
  • Річний дохід для платників ІІІ групи (1167 мінімальних зарплат) — 8 285 700 грн.

Якщо ФОП перевищує встановлений ліміт, він автоматично переходить до іншої групи або на загальну систему оподаткування, що може призвести до збільшення суми податків.

Зверніть увагу, що з 1 серпня 2023 року скасували пільги для фізичних осіб-підприємців І та ІІ груп, і вони знову повинні сплачувати авансові внески з єдиного податку згідно із законом № 3219.

Якими будуть ставки єдиного податку для ФОП 

Ставки єдиного податку для ФОП у 2024 році залишаються незмінними:

  • І група — 302,80 грн на місяць (до 10% від розміру прожиткового мінімуму).
  • ІІ група — 1 420,00 грн (до 20% від розміру мінімальної зарплати).

Платники Єдиного податку ІІІ групи сплачують 5% або 3% (якщо вони зареєстровані платниками ПДВ) від доходу.

Щодо Єдиного соціального внеску (ЄСВ), мінімальна та максимальна суми залежать від періоду і становлять від 1 562 до 26 400 гривень. Ставка ЄСВ за себе для ФОП також змінюється впродовж року, варіюючи від 4 686 до 5 280 гривень за квартал, що становить 22% від мінімальної зарплати щомісяця.

Нагадаємо, що у 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста - 80x80

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі