На ФОП чекають зміни у 2024 році — як працюватимуть ліміти річного доходу

Чоловік працює з паперами. Фото: Unplush

Фізичні особи-підприємці (ФОП), які користуються спрощеною системою оподаткування, повинні дотримуватися обмеження за сумою отриманих доходів. У випадку перевищення цього ліміту ФОП доведеться перейти на загальну систему оподаткування.

Про ліміт доходу для ФОП та про ставки єдиного податку розповіли Факти ICTV.

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Яким буде розмір ліміту доходу для ФОП наступного року

Ліміти доходу для ФОП у 2024 році визначаються так:

Річний дохід для платників І групи (167 мінімальних зарплат) — 1 185 700 грн.

Річний дохід для платників ІІ групи (834 мінімальних зарплат) — 5 921 400 грн.

Річний дохід для платників ІІІ групи (1167 мінімальних зарплат) — 8 285 700 грн.

Якщо ФОП перевищує встановлений ліміт, він автоматично переходить до іншої групи або на загальну систему оподаткування, що може призвести до збільшення суми податків.

Зверніть увагу, що з 1 серпня 2023 року скасували пільги для фізичних осіб-підприємців І та ІІ груп, і вони знову повинні сплачувати авансові внески з єдиного податку згідно із законом № 3219.

Якими будуть ставки єдиного податку для ФОП

Ставки єдиного податку для ФОП у 2024 році залишаються незмінними:

І група — 302,80 грн на місяць (до 10% від розміру прожиткового мінімуму).

ІІ група — 1 420,00 грн (до 20% від розміру мінімальної зарплати).

Платники Єдиного податку ІІІ групи сплачують 5% або 3% (якщо вони зареєстровані платниками ПДВ) від доходу.

Щодо Єдиного соціального внеску (ЄСВ), мінімальна та максимальна суми залежать від періоду і становлять від 1 562 до 26 400 гривень. Ставка ЄСВ за себе для ФОП також змінюється впродовж року, варіюючи від 4 686 до 5 280 гривень за квартал, що становить 22% від мінімальної зарплати щомісяця.

Нагадаємо, що у 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.