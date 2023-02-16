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Фінансисти покращили прогнози щодо курсу долара та цін: дані опитування

16 лютого 2023 21:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Курс долара — фінансисти покращили прогнози
Інфляція вже демонструє ознаки сповільнення
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні фінансисти та населення покращили очікування щодо курсу долара та споживчої інфляції. Йдеться про період до кінця року.

Про це свідчить опитування Національного банку України (НБУ), проведене у січні, повідомляє голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

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Прогнози щодо інфляції

За результатом опитування НБУ, очікування щодо споживчих цін на цей рік змінились так порівняно з опитуванням, проведеним у грудні минулого року:

  • банки — 22,9% (попереднє опитування — 23,7%);
  • фінансові аналітики — 18,1% (20,2%);
  • населення — 13,2% (14,3%).

Посадовець нагадав, що останній показник річної інфляції становить 26% (січень 2023 року). Тоді як поточний прогноз інфляції Нацбанку на цей рік встановлено на рівні 18,7%.

Також Гетманцев зауважив, що інфляція вже демонструє ознаки сповільнення. Зокрема, у другому кварталі очікується зниження обертів до рівня нижчого за 20%.

Курсові прогнози

Аналітики налаштовані більш оптимістично на цей рік щодо курсу долара, ніж населення. Українці вважають, що долар коштуватиме 41,16 грн/дол., погіршивши прогноз на близько одну гривню. Тоді як фінансисти вважають, що гривня буде міцніша, ніж думали раніше:

  • банки — 42,7 грн/дол (попереднє опитування - 43,23 грн/дол);
  • фінансові аналітики — 41,11 грн/дол (43,3 грн/дол);
  • населення — 41,16 грн/дол (40,29 грн/дол).

Який зараз валютний курс

За даними Мinfin.com.ua, курс валют 16 лютого на "чорному ринку" такий:

  • курс долара становить 39,68  39,83 грн, а напередодні коливався на рівні 39,64 40,33 грн;
  • курс євро становить 42,22  42,36 грн. У середу був на рівні 42,23  42,51 грн.  

Середній курс валют у касах банків:

  • долар США — 39,5 39,95 грн;
  • євро — 42,00 42,70 грн.

Нагадаємо, раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік.

За прогнозом Національного банку, в Україні продукти харчування все ж продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.

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