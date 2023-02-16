Курс долара — фінансисти покращили прогнози

Фінансисти покращили прогнози щодо курсу долара та цін: дані опитування
В Україні фінансисти та населення покращили очікування щодо курсу долара та споживчої інфляції. Йдеться про період до кінця року.
Про це свідчить опитування Національного банку України (НБУ), проведене у січні, повідомляє голова Податкового комітету Данило Гетманцев.
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Прогнози щодо інфляції
За результатом опитування НБУ, очікування щодо споживчих цін на цей рік змінились так порівняно з опитуванням, проведеним у грудні минулого року:
- банки — 22,9% (попереднє опитування — 23,7%);
- фінансові аналітики — 18,1% (20,2%);
- населення — 13,2% (14,3%).
Посадовець нагадав, що останній показник річної інфляції становить 26% (січень 2023 року). Тоді як поточний прогноз інфляції Нацбанку на цей рік встановлено на рівні 18,7%.
Також Гетманцев зауважив, що інфляція вже демонструє ознаки сповільнення. Зокрема, у другому кварталі очікується зниження обертів до рівня нижчого за 20%.
Курсові прогнози
Аналітики налаштовані більш оптимістично на цей рік щодо курсу долара, ніж населення. Українці вважають, що долар коштуватиме 41,16 грн/дол., погіршивши прогноз на близько одну гривню. Тоді як фінансисти вважають, що гривня буде міцніша, ніж думали раніше:
- банки — 42,7 грн/дол (попереднє опитування - 43,23 грн/дол);
- фінансові аналітики — 41,11 грн/дол (43,3 грн/дол);
- населення — 41,16 грн/дол (40,29 грн/дол).
Який зараз валютний курс
За даними Мinfin.com.ua, курс валют 16 лютого на "чорному ринку" такий:
- курс долара становить 39,68 – 39,83 грн, а напередодні коливався на рівні 39,64 – 40,33 грн;
- курс євро становить 42,22 – 42,36 грн. У середу був на рівні 42,23 – 42,51 грн.
Середній курс валют у касах банків:
- долар США — 39,5 – 39,95 грн;
- євро — 42,00 – 42,70 грн.
Нагадаємо, раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік.
За прогнозом Національного банку, в Україні продукти харчування все ж продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.