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Финансисты улучшили прогнозы по курсу доллара и ценам: данные опроса

16 февраля 2023 21:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Курс доллара — финансисты улучшили прогнозы
Инфляция уже демонстрирует признаки замедления
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине финансисты и население улучшили ожидания курса доллара и потребительской инфляции. Речь идет о периоде до конца года.

Об этом свидетельствует опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенный в январе, сообщает глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

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Прогнозы по инфляции

По результатам опроса НБУ, ожидания относительно потребительских цен на этот год изменились по сравнению с опросом, проведенным в декабре прошлого года:

  • банки — 22,9% (предыдущий опрос — 23,7%);
  • финансовые аналитики — 18,1% (20,2%);
  • население — 13,2% (14,3%).

Чиновник напомнил, что последний показатель годовой инфляции составляет 26% (январь 2023 года). В то время как текущий прогноз инфляции Нацбанка на этот год установлен на уровне 18,7%.

Также Гетманцев отметил, что инфляция уже показывает признаки замедления. В частности, во втором квартале ожидается снижение оборотов до уровня ниже 20%.

Курсовые прогнозы

Аналитики настроены более оптимистично на этот год по отношению к курсу доллара, чем население. Украинцы считают, что доллар будет стоить 41,16 грн/долл., ухудшив прогноз на около одной гривны. В то время как финансисты считают, что гривна будет крепче, чем думали ранее:

  • банки — 42,7 грн/долл (предыдущий опрос - 43,23 грн/долл);
  • финансовые аналитики — 41,11 грн/долл (43,3 грн/долл);
  • население — 41,16 грн/долл (40,29 грн/долл).

Какой сейчас валютный курс

По данным Мinfin.com.ua, курс валют 16 февраля на "черном рынке" таков:

  • курс доллара составляет 39,68 39,83 грн, а накануне колебался на уровне 39,64 40,33 грн;
  • курс евро составляет 42,22 42,36 грн. В среду был на уровне 42,23 42,51 грн.

Средний курс валют в кассах банков:

  • доллар США — 39,5 39,95 грн;
  • евро — 42,00 42,70 грн.

Напомним, ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году.

По прогнозу Национального банка, в Украине продукты питания все-таки продолжат дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.

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