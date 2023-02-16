Курс доллара — финансисты улучшили прогнозы

Инфляция уже демонстрирует признаки замедления

В Украине финансисты и население улучшили ожидания курса доллара и потребительской инфляции. Речь идет о периоде до конца года.

Об этом свидетельствует опрос Национального банка Украины (НБУ), проведенный в январе, сообщает глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Прогнозы по инфляции

По результатам опроса НБУ, ожидания относительно потребительских цен на этот год изменились по сравнению с опросом, проведенным в декабре прошлого года:

банки — 22,9% (предыдущий опрос — 23,7%);

финансовые аналитики — 18,1% (20,2%);

население — 13,2% (14,3%).

Чиновник напомнил, что последний показатель годовой инфляции составляет 26% (январь 2023 года). В то время как текущий прогноз инфляции Нацбанка на этот год установлен на уровне 18,7%.

Также Гетманцев отметил, что инфляция уже показывает признаки замедления. В частности, во втором квартале ожидается снижение оборотов до уровня ниже 20%.

Курсовые прогнозы

Аналитики настроены более оптимистично на этот год по отношению к курсу доллара, чем население. Украинцы считают, что доллар будет стоить 41,16 грн/долл., ухудшив прогноз на около одной гривны. В то время как финансисты считают, что гривна будет крепче, чем думали ранее:

банки — 42,7 грн/долл (предыдущий опрос - 43,23 грн/долл);

финансовые аналитики — 41,11 грн/долл (43,3 грн/долл);

население — 41,16 грн/долл (40,29 грн/долл).

Какой сейчас валютный курс

По данным Мinfin.com.ua, курс валют 16 февраля на "черном рынке" таков:

курс доллара составляет 39,68 – 39,83 грн, а накануне колебался на уровне 39,64 – 40,33 грн;

39,83 грн, а накануне колебался на уровне 39,64 40,33 грн; курс евро составляет 42,22 – 42,36 грн. В среду был на уровне 42,23 – 42,51 грн.

Средний курс валют в кассах банков:

доллар США — 39,5 – 39,95 грн;

39,95 грн; евро — 42,00 – 42,70 грн.

Напомним, ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году.

По прогнозу Национального банка, в Украине продукты питания все-таки продолжат дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.