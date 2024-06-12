Виплати багатодітним родинам — яку фінансову допомогу надає держава у 2024 році

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Для покращення матеріального стану багатодітних сімей та забезпечення належних умов для виховання дітей держава передбачає щомісячну допомогу на третю і кожну наступну дитину. У 2024 році доступні різні види виплат для багатодітних родин.

Про це розповіли Новини Pro.

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У 2024 році розмір щомісячної допомоги на третю та кожну наступну дитину становить 2 100 гривень та виплачується до досягнення дитиною 6 років. Ця допомога надається незалежно від інших видів державної підтримки, які отримує сім'я.

Окрім цього, сім’ї, які з об'єктивних причин мають середньомісячний дохід нижчий за прожитковий мінімум, можуть отримати державну соціальну допомогу для малозабезпечених.

Розмір допомоги розраховується як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. У 2024 році встановлено такі показники прожиткового мінімуму:

для працездатних осіб — 1 665,40 гривень;

для дітей до 6 років — 3 588,20 гривень;

для дітей від 6 до 18 років — 4 474,40 гривень;

для осіб від 18 до 23 років (за умови навчання за денною формою) — 4 239 гривень;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 2 361 гривня.

Як оформити статус багатодітної сім'ї

Щоб отримати грошову допомогу та пільги, спершу потрібно оформити статус багатодітної сім'ї. Для цього слід подати до органів соціального захисту або до ЦНАП наступні документи:

Заяву одного з батьків. Документи, що підтверджують факт виховання дітей. Копію довідки з навчального закладу або свідоцтва про народження дитини. Довідку про зарахування до навчального закладу або про переведення на наступний курс. Фотокартку розміром 3х4. Копію свідоцтва про народження дитини. Копію свідоцтва про шлюб. Копії сторінок паспорта громадянина України.

Заява розглядається протягом 10 календарних днів. Після цього батькам та дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення або надається відмова у присвоєнні статусу багатодітної сім'ї.

Оформлення статусу багатодітної сім'ї є важливим кроком для отримання державної підтримки. У 2024 році передбачені значні виплати та соціальна допомога, що сприятимуть покращенню матеріального стану багатодітних родин. Щоб скористатися цими вигодами, потрібно зібрати всі необхідні документи та подати їх до органів соціального захисту або в ЦНАП. Таким чином, сім'ї отримають відповідні посвідчення та зможуть скористатися державними програмами підтримки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військовозобов’язаний громадянин, який виховує трьох неповнолітніх дітей, може отримати відстрочку від мобілізації навіть тоді, коли один із дітей є нерідним чоловіку. Та це можливо лише за наявності процедури усиновлення цієї дитини.

Ми також писали, що українці у 2024 році можуть отримати кошти на путівку до дитячого табору за державною програмою "єОздоровлення". В уряді опублікували покрокову інструкцію, як скористатися послугою.