Выплаты многодетным семьям — какую финансовую помощь оказывает государство в 2024 году

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Для улучшения материального положения многодетных семей и обеспечения надлежащих условий для воспитания детей государство предусматривает ежемесячное пособие на третьего и каждого последующего ребенка. В 2024 году доступны разные виды выплат для многодетных семей.

Об этом рассказали Новини Pro.

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В 2024 году размер ежемесячного пособия на третьего и каждого следующего ребенка составляет 2 100 гривен и выплачивается до достижения ребенком 6 лет. Эта помощь оказывается независимо от других видов государственной поддержки, получаемых семьей.

Кроме этого, семьи, которые по объективным причинам имеют среднемесячный доход ниже прожиточного минимума, могут получить государственную социальную помощь для малообеспеченных.

Размер пособия рассчитывается как разница между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. В 2024 году установлены следующие показатели прожиточного минимума:

для трудоспособных лиц — 1 665,40 гривен;

для детей до 6 лет — 3 588,20 гривен;

для детей от 6 до 18 лет — 4 474,40 гривен;

для лиц от 18 до 23 лет (при условии обучения по дневной форме) — 4 239 гривен;

для лиц, потерявших трудоспособность, и лиц с инвалидностью — 2 361 гривна.

Как оформить статус многодетной семьи

Чтобы получить денежную помощь и льготы, необходимо оформить статус многодетной семьи. Для этого следует подать в органы социальной защиты или в ЦНАП следующие документы:

Заявление одного из родителей. Документы, подтверждающие факт воспитания детей. Копию справки из учебного заведения или свидетельства рождения ребенка. Справку о зачислении в учебное заведение или переводе на следующий курс. Фотографию размером 3х4. Копия свидетельства о рождении ребенка. Копия свидетельства о браке. Копии страниц паспорта гражданина Украины.

Заявление рассматривается в течение 10 календарных дней. После этого родителям и детям из многодетных семей выдаются соответствующие удостоверения или отказ в присвоении статуса многодетной семьи.

Оформление статуса многодетной семьи является важным шагом в получении государственной поддержки. В 2024 году предусмотрены значительные выплаты и социальная помощь, способствующие улучшению материального положения многодетных семей. Чтобы воспользоваться этими выгодами, нужно собрать все необходимые документы и подать их в органы социальной защиты или в ЦНАП. Таким образом, семьи получат соответствующие удостоверения и смогут использовать государственные программы поддержки.

Что еще стоит знать

Напомним, военнообязанный гражданин, воспитывающий троих несовершеннолетних детей, может получить отсрочку от мобилизации даже тогда, когда один из детей является неродным мужчине. Это возможно только при наличии процедуры усыновления этого ребенка.

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