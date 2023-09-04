Фінансова допомога українським біженцям: країна ЄС виділить шалену суму

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Adobe Stock / Gregory Lee

Додаткові 10 мільйонів євро для фінансування допомоги біженцям з України виділить Латвія. Кошти передадуть органам місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Delfi.

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Зазначається, що 28 березня 2023 року видано наказ про виділення коштів Міністерству охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку (VARAM) сумою 21 788 249 євро.

Фінансування призначалося для оплати витрат органів місцевого самоврядування у 2023 році, які надавали підтримку громадянам України. До допомоги входили також проживання та харчування.

Наразі ж уряд Латвії збільшить фінансування до 32 152 527 євро для подальшого покриття витрат на підтримку біженців з України.

Виплати для біженців з України

Нагадаємо, що в Державному департаменті Сполучених Штатів оприлюднили суму, виділену на гуманітарну допомогу для українців. Левову частину грошей направили безпосередньо в Україну, решту — сусіднім державам для біженців.

Також ми повідомляли, що в Німеччині з початком 2024 року підвищать соціальні виплати, зокрема й для біженців з України. Через інфляцію допомога зросте на 12%.

Додамо, що влітку 2023 року влада Чехії скоротила надання пільг для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні на тлі війни. Умови виплати допомоги посилили задля економії бюджетних грошей.