Финансовая помощь украинским беженцам: страна ЕС выделит сумасшедшую сумму

Женщина, держащая деньги в руках. Фото: Adobe Stock / Gregory Lee

Дополнительные 10 миллионов евро для финансирования помощи беженцам из Украины выделит Латвия. Средства передадут органам местного самоуправления.

Об этом сообщает Delfi.

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Отмечается, что 28 марта 2023 года издан приказ о выделении средств Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) суммой 21 788 249 евро.

Финансирование предназначалось для оплаты расходов органов местного самоуправления в 2023 году, оказывавших поддержку гражданам Украины. В помощь входили также проживание и питание.

В настоящее время правительство Латвии увеличит финансирование до 32 152 527 евро для дальнейшего покрытия расходов на поддержку беженцев из Украины.

Выплаты для беженцев из Украины

Напомним, что в Государственном департаменте Соединенных Штатов обнародовали сумму, выделенную на гуманитарную помощь для украинцев. Львиную часть денег направили непосредственно в Украину, остальные — соседним государствам для беженцев.

Также мы сообщали, что в Германии с началом 2024 года повысят социальные выплаты, в том числе и для беженцев з Украины. Из-за инфляции помощь вырастет на 12%.

Добавим, что летом 2023 года власти Чехии сократили предоставление льгот для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране на фоне войны. Условия выплаты пособий ужесточены для экономии бюджетных денег.