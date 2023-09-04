Финансовая помощь украинским беженцам: страна ЕС выделит сумасшедшую сумму
Дополнительные 10 миллионов евро для финансирования помощи беженцам из Украины выделит Латвия. Средства передадут органам местного самоуправления.
Об этом сообщает Delfi.
Литва увеличит финансирование поддержки украинских беженцев
Отмечается, что 28 марта 2023 года издан приказ о выделении средств Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) суммой 21 788 249 евро.
Финансирование предназначалось для оплаты расходов органов местного самоуправления в 2023 году, оказывавших поддержку гражданам Украины. В помощь входили также проживание и питание.
В настоящее время правительство Латвии увеличит финансирование до 32 152 527 евро для дальнейшего покрытия расходов на поддержку беженцев из Украины.
Выплаты для беженцев из Украины
Напомним, что в Государственном департаменте Соединенных Штатов обнародовали сумму, выделенную на гуманитарную помощь для украинцев. Львиную часть денег направили непосредственно в Украину, остальные — соседним государствам для беженцев.
Также мы сообщали, что в Германии с началом 2024 года повысят социальные выплаты, в том числе и для беженцев з Украины. Из-за инфляции помощь вырастет на 12%.
Добавим, что летом 2023 года власти Чехии сократили предоставление льгот для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране на фоне войны. Условия выплаты пособий ужесточены для экономии бюджетных денег.