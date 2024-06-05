Грошова допомога до Дня Незалежності України — хто та скільки може отримати

Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З нагоди Дня Незалежності України уряд ухвалив рішення про одноразову фінансову допомогу для певних категорій громадян. Максимальний розмір виплат становить 3100 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Кобеляцької територіальної громади.

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Ця фінансова допомога спрямована на підтримку громадян з інвалідністю, колишніх в'язнів концентраційних таборів та осіб, які стали інвалідами через загальні захворювання.

Осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу, можна умовно розподілити на кілька категорій. Процедура отримання виплат буде залежати від того, до якої групи належить людина:

Перша група: пенсіонери . Ця категорія отримає одноразову виплату автоматично разом із серпневою пенсією, за умови наявності у їхній пенсійній справі посвідчення, яке підтверджує відповідний статус.

. Ця категорія отримає одноразову виплату автоматично разом із серпневою пенсією, за умови наявності у їхній пенсійній справі посвідчення, яке підтверджує відповідний статус. Друга група: особи, які проходять службу . До цієї групи належать військовослужбовці, поліцейські, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, а також Державної кримінально-виконавчої служби та служби судової охорони.

. До цієї групи належать військовослужбовці, поліцейські, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, а також Державної кримінально-виконавчої служби та служби судової охорони. Третя група: особи, які не перебувають на обліку. Для отримання виплати ці особи повинні подати заяву, додавши до неї паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення, що підтверджує певний статус, та довідку з банку про відкриття рахунку.

Яку суму можна отримати

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, одноразові виплати будуть надані особам з інвалідністю, спричиненою воєнними діями, а також колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання, які отримали інвалідність через загальні захворювання, трудове каліцтво або інші причини. Сума виплат буде залежати від категорії інвалідності:

I група: 3 100 гривень;

II група: 2 900 гривень;

III група: 2 700 гривень.

Особи, які брали участь у бойових діях, постраждали під час Революції Гідності, були неповнолітніми в’язнями концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, народжені у таких умовах, отримають виплати в розмірі 1000 гривень. Тим, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, передбачені виплати в розмірі 3 100 гривень.

Членам сімей загиблих ветеранів війни, захисників України, дружин (чоловіків), які померли внаслідок війни та мають інвалідність і не одружилися вдруге, а також подружжям, які втратили співмешканця (співмешканку), включаючи загиблих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, буде виплачено 650 гривень.

Учасники війни, колишні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання, примусово вивезені на роботу, а також діти партизанів та інших учасників опору нацистському режиму отримають по 450 гривень.

Як отримати фінансову допомогу

Грошову допомогу надають тим, хто отримав відповідний статус до 24 серпня поточного року. Якщо виплата не надійде до 1 жовтня, можна звернутися до органів Пенсійного фонду України або Центру надання адміністративних послуг до 1 листопада. Це рішення ухвалив Кабінет Міністрів України на основі законів "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань".

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про старт нової грантової програми завдяки підтримці, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). В її рамках можна отримати 5 тисяч доларів.

Ми також писали, що український бізнес протягом червня 2024 року може отримати фінансову допомогу від EU4Business. Гроші можна спрямувати на розвиток експорту та інновацій.