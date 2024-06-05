Денежная помощь ко Дню Независимости Украины — кто и сколько может получить

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По случаю Дня Независимости Украины правительство приняло решение об единовременной финансовой помощи для определенных категорий граждан. Максимальный размер выплат составляет 3100 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Кобеляцкого территориального общества.

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Эта финансовая помощь направлена на поддержку граждан с инвалидностью, бывших узников концентрационных лагерей и лиц, ставших инвалидами из-за общих заболеваний.

Лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь, можно условно распределить на несколько категорий. Процедура получения выплат будет зависеть от того, к какой группе относится человек:

Первая группа: пенсионеры . Эта категория получит одноразовую выплату автоматически вместе с августовской пенсией при условии наличия в их пенсионном деле удостоверения, подтверждающего соответствующий статус.

. Эта категория получит одноразовую выплату автоматически вместе с августовской пенсией при условии наличия в их пенсионном деле удостоверения, подтверждающего соответствующий статус. Вторая группа: лица, проходящие службу . В эту группу входят военнослужащие, полицейские, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, а также Государственной уголовно-исполнительной службы и службы судебной охраны.

. В эту группу входят военнослужащие, полицейские, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, а также Государственной уголовно-исполнительной службы и службы судебной охраны. Третья группа: лица, не состоящие на учете. Для получения выплаты эти лица должны подать заявление, приложив к нему паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, удостоверение, подтверждающее определенный статус, и справку из банка об открытии счета.

Какую сумму можно получить

Согласно решению Кабинета Министров Украины, единовременные выплаты будут предоставлены лицам с инвалидностью, вызванной военными действиями, а также бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, получивших инвалидность по общим заболеваниям, трудовому увечью или другим причинам. Сумма выплат будет зависеть от категории инвалидности:

I группа: 3 100 гривен;

II группа: 2 900 гривен;

III группа: 2 700 гривен.

Лица, участвовавшие в боевых действиях, пострадавшие во время Революции Достоинства, были несовершеннолетними заключенными концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, рожденные в таких условиях, получат выплаты в размере 1000 гривен. Тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной, предусмотрены выплаты в размере 3100 гривен.

Членам семей погибших ветеранов войны, защитников Украины, жен (мужчин), умерших в результате войны и имеющих инвалидность и не женившихся во второй раз, а также супругам, потерявшим сожителя (сожительницу), включая погибших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, будет выплачено 650 гривен.

Участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, принудительно вывезенные на работу, а также дети партизан и других участников сопротивления нацистскому режиму получат по 450 гривен.

Как получить финансовую помощь

Денежную помощь оказывают получившим соответствующий статус до 24 августа текущего года. Если выплата не поступит до 1 октября, можно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или Центр предоставления административных услуг до 1 ноября. Это решение принял Кабинет Министров Украины на основе законов "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Что еще нужно знать

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о старте новой грантовой программы благодаря поддержке, оказанной через Бюро по вопросам гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID). В ее рамках можно получить 5 тысяч долларов.

Мы также писали, что украинский бизнес в течение июня 2024 года может получить финансовую помощь от EU4Business. Деньги можно направить на развитие экспорта и инноваций.