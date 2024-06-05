Денежная помощь ко Дню Независимости Украины — кто и сколько может получить

Финансовая помощь от государства — кому могут выплатить более трех тысяч гривен
По случаю Дня Независимости Украины правительство приняло решение об единовременной финансовой помощи для определенных категорий граждан. Максимальный размер выплат составляет 3100 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Кобеляцкого территориального общества.
Кто имеет право на денежную помощь от государства
Эта финансовая помощь направлена на поддержку граждан с инвалидностью, бывших узников концентрационных лагерей и лиц, ставших инвалидами из-за общих заболеваний.
Лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь, можно условно распределить на несколько категорий. Процедура получения выплат будет зависеть от того, к какой группе относится человек:
- Первая группа: пенсионеры. Эта категория получит одноразовую выплату автоматически вместе с августовской пенсией при условии наличия в их пенсионном деле удостоверения, подтверждающего соответствующий статус.
- Вторая группа: лица, проходящие службу. В эту группу входят военнослужащие, полицейские, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, а также Государственной уголовно-исполнительной службы и службы судебной охраны.
- Третья группа: лица, не состоящие на учете. Для получения выплаты эти лица должны подать заявление, приложив к нему паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, удостоверение, подтверждающее определенный статус, и справку из банка об открытии счета.
Какую сумму можно получить
Согласно решению Кабинета Министров Украины, единовременные выплаты будут предоставлены лицам с инвалидностью, вызванной военными действиями, а также бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, получивших инвалидность по общим заболеваниям, трудовому увечью или другим причинам. Сумма выплат будет зависеть от категории инвалидности:
- I группа: 3 100 гривен;
- II группа: 2 900 гривен;
- III группа: 2 700 гривен.
Лица, участвовавшие в боевых действиях, пострадавшие во время Революции Достоинства, были несовершеннолетними заключенными концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, рожденные в таких условиях, получат выплаты в размере 1000 гривен. Тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной, предусмотрены выплаты в размере 3100 гривен.
Членам семей погибших ветеранов войны, защитников Украины, жен (мужчин), умерших в результате войны и имеющих инвалидность и не женившихся во второй раз, а также супругам, потерявшим сожителя (сожительницу), включая погибших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, будет выплачено 650 гривен.
Участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, принудительно вывезенные на работу, а также дети партизан и других участников сопротивления нацистскому режиму получат по 450 гривен.
Как получить финансовую помощь
Денежную помощь оказывают получившим соответствующий статус до 24 августа текущего года. Если выплата не поступит до 1 октября, можно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или Центр предоставления административных услуг до 1 ноября. Это решение принял Кабинет Министров Украины на основе законов "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".
Что еще нужно знать
Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о старте новой грантовой программы благодаря поддержке, оказанной через Бюро по вопросам гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID). В ее рамках можно получить 5 тысяч долларов.
Мы также писали, что украинский бизнес в течение июня 2024 года может получить финансовую помощь от EU4Business. Деньги можно направить на развитие экспорта и инноваций.
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