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Фінансова допомога військовим та поліцейським — що передабачає новий закон

21 березня 2024 17:11
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Ірина Шпак
редактор
Закон про пільги військовим та поліцейським — які зміни він передбачає
Патрулювання міста на сході України. Фото: Aris Messins/AFP
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". Відомо, що передбачає цей закон та які права військовослужбовців і поліцейських він забезпечує.

Про яку фінансову допомогу українським військовослужбовцям та поліцейським йдеться у новому законі, розповідають Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт №10313.

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Детальніше про новий закон

Норми закону передбачають низку пільг для військовослужбовців та поліцейських. А саме:

  • грошова виплата у розмірі 15 млн грн родині військового, який загинув на війні;
  • підвищена фінансова допомога у разі народження дитини у військовослужбовця;
  • лікування військовослужбовця до 12 місяців, у тому числі за кордоном, без необхідності проходити військово-лікарську комісію через кожні чотири місяці;
  • одноразова грошова допомога в разі загибелі чи втрати працездатності поліцейського.

Також законопроєкт №10313 передбачає наступні виплати:

  • військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях, а також здійснюють спеціальні (бойові) завдання, необхідні для забезпечення оборони України, щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 тис. до 100 тис. гривень;
  • військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні, а також військовослужбовцям, які захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон), безвісно відсутні, інтерновані в нейтральні держави або є заручниками, щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 тис. гривень;
  • військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним з виконанням обов’язків військової служби щодо захисту Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними або непридатними до військової служби, щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, Верховна Рада України 21 березня 2024 року проголосувала  в цілому за законопроєкт, який посилює соціальний захист для військовослужбовців та поліцейських. Його підтримали 296 народних депутатів.

Ми також писали, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, спрямований на покращення процедур отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Верховна Рада
виплати
закон
поліція
фінансова допомога
гроші
військові
допомога військовим

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