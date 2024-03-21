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Финансовая помощь военным и полицейским — что предусматривает новый закон

21 марта 2024 17:11
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Закон о льготах военным и полицейским — какие изменения он предусматривает
Патрулирование города на востоке Украины. Фото: Aris Messins/AFP
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Известно, что предусматривает этот закон, и какие права военнослужащих и полицейских он обеспечивает.

О какой финансовой помощи украинским военнослужащим и полицейским идет речь в новом законе, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на законопроект №10313.

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Нормы закона предусматривают ряд льгот для военнослужащих и полицейских. А именно:

  • денежная выплата в размере 15 млн грн семье военного, погибшего на войне;
  • повышенная финансовая помощь при рождении ребенка у военнослужащего;
  • лечение военнослужащего до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости проходить военно-врачебную комиссию через каждые четыре месяца;
  • единовременная денежная помощь в случае гибели или потери трудоспособности полицейского.

Также законопроект №10313 предусматривает следующие выплаты:

  • военнослужащим, которые принимают участие в боевых действиях, а также осуществляют специальные (боевые) задачи, необходимые для обеспечения обороны Украины, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 тыс. до 100 тыс. гривен;
  • военнослужащим, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении, а также военнослужащим, которые захвачены в плен (кроме добровольно сдавшихся в плен), безвести отсутствуют, интернированы в нейтральные государства или являются заложниками, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. гривен;
  • военнослужащим, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с исполнением обязанностей военной службы по защите Родины, признаны военно-врачебной комиссией ограниченно пригодными или непригодными к военной службе, ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, Верховная Рада Украины 21 марта 2024 года проголосовала в целом за законопроект, усиливающий социальную защиту для военнослужащих и полицейских. Его поддержали 296 народных депутатов.

Мы также писали, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, направленный на улучшение процедур получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Верховная Рада
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