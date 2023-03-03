Фінансова допомога Заходу зменшилася удвічі — чи вистачить коштів

На перший погляд, значне падіння можна сприймати як поганий знак

Україна у лютому 2023 року отримала 2,1 млрд доларів іноземної фінансової допомоги, що вдвічі менше проти січня. У перший місяць року держбюджет поповнився на 4,2 млрд доларів грантів та кредитів.

Про те, чи критичне зменшення обсягу підтримки, інформує "Центр економічної стратегії".

Міжнародна допомога у 2023-му

Як зазначають аналітики Центру, на перший погляд, таке значне падіння можна сприймати як поганий знак, проте насправді у скороченні обсягів підтримки немає нічого несподіваного.

У ЦЕС пояснюють, що основна відмінність міжнародної допомоги цього року від минулого є її прогнозованість, коли українській владі достеменно відомо про те, скільки коштів надійде у певний період.

Як нагадують експерти, минулого року Європейський Союз пообіцяв надати найбільшу фінансову підтримку Україні у 18 млрд євро. Вона надходитиме траншами протягом року для зменшення різних адміністративних витрат.

"За перші два місяці року Україна отримала $6,3 млрд фінансової допомоги; потреби ж у покритті дефіциту державного бюджету та погашенні боргів склали $5,8 млрд", — додали фахівці.

Нагадаємо, старт роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) над новою програмою кредитування для України разом із представниками українського уряду запланований на 8 березня. Посадовці працюватимуть у Варшаві.

Так, український уряд зобов’язався вжити заходів для збільшення податкових надходжень, значного скорочення підтримки центробанком постраждалого від війни бюджету та подальшого вдосконалення корпоративного управління в державних компаніях. Водночас МВФ прогнозує, що економічне відновлення може бути повільним: очікується, що економіка України зросте на 0,3% після падіння на 30,3% у 2022 році.