Кредитна програма МВФ — Мінфін назвав дату початку роботи місії

Робота місії триватиме до 15 березня

Старт роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) над новою програмою кредитування для України разом із представниками українського уряду запланований на 8 березня. Посадовці працюватимуть у Варшаві.

Про це розповів в ефірі національного телемарафону міністр фінансів Сергій Марченко.

Терміни роботи місії

За словами Марченка, робота місії триватиме до 15 березня. Планують погодити умови, обсяги фінансування.

"Зараз говорити конкретні деталі поки що зарано, тому що там є багато питань в рамках внутрішньої дискусії Фонду", — зазначив він.

Посадовець зауважив, що в раді директорів МВФ існують "певні протиріччя", тому що не всі держави зі 180 членів Фонду підтримують Україну.

"Тому, щоб ми отримали повний консенсус та підтримку, треба трохи попрацювати, у тому числі й усередині цієї організації", — зауважив він.

Українська сторона зараз активно над цим працює. У Мінфіні розраховують, що необхідні рішення будуть знайдені для того, щоб, починаючи вже з квітня, отримати повноцінну програму з МВФ.

Раніше в уряді розраховували укласти нову угоду у березні, щоб отримати 5 млрд доларів 2023 року.

Там очікують, що пакет допомоги на суму до 16 млрд доларів, дасть можливість покрити потреби країни, яка постраждала від війни, стане каталізатором для подальшого міжнародного фінансування.

Як заявили у Міністерстві фінансів, у 2023 році на покриття дефіциту державного бюджету потрібно близько 10 мільярдів доларів. Уряд розглядає різні варіанти залучення додаткового зовнішнього фінансування та покладає великі надії саме на МВФ.

Нагадаємо, 20 лютого столицю України відвідала з візитом директорка Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва. Вона заявила, що Україна гідна фінансової підтримки.

Так, український уряд зобов’язався вжити заходів для збільшення податкових надходжень, значного скорочення підтримки центробанком постраждалого від війни бюджету та подальшого вдосконалення корпоративного управління в державних компаніях. Водночас МВФ прогнозує, що економічне відновлення може бути повільним: очікується, що економіка України зросте на 0,3% після падіння на 30,3% у 2022 році.

Раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один з них — повномасштабна війна росії проти України.