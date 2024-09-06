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Fitch підвищило кредитний рейтинг України

6 вересня 2024 12:17
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Кредитний рейтинг України підвищили після успішної реструктуризації боргу — що змінилось
Агентство Fitch Ratings. Фото: ЕРА
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в національній валюті з рівня "CCC-" до "CCC+" після успішного завершення реструктуризації єврооблігацій. Водночас довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті залишається на рівні "RD" (обмежений дефолт).

Про це йдеться у повідомленні на сайті міжнародного рейтингового агентства.

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Детальніше про зниження кредитного рейтингу України

Реструктуризація охопила боргові зобов'язання на суму 24,3 млрд доларів, у тому числі 19,7 млрд доларів суверенних єврооблігацій та 0,7 млрд доларів державного боргу "Укравтодору". У результаті реструктуризації було випущено вісім нових єврооблігацій з основною сумою боргу в 15,2 млрд доларів.

Fitch присвоїло новим облігаціям рейтинг "CCC", що відповідає прогнозованому суверенному рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті. Це рішення відображає відтермінування виплат основної суми боргу до 2029 року та помірний рівень купонних виплат у найближчі роки.

Агентство прогнозує, що у 2024 році загальний державний борг України становитиме 89,6% ВВП, що нижче за попередній прогноз у 92,5%. Проте Fitch застерігає, що країна й надалі стикається зі значними фінансовими викликами через триваючу війну та залежність від зовнішньої фінансової допомоги.

Незважаючи на певні покращення, довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті залишається на рівні "RD" (обмежений дефолт). Fitch пояснює це триваючим процесом реструктуризації додаткових боргових зобов’язань.

Рейтинги виступають своєрідним "барометром" фінансового стану країни та мають значний вплив на різні економічні процеси. Поточна ситуація підкреслює складність економічного становища України, яка змушена балансувати між відновленням фінансів та продовженням боротьби з військовими викликами.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings — це одне з провідних світових агентств, яке спеціалізується на аналізі кредитоспроможності країн, компаній і фінансових інститутів.  Основне завдання Fitch — надавати незалежні рейтинги, які відображають рівень кредитного ризику емітента, тобто ймовірність виконання зобов'язань з виплат по боргах.

Fitch використовує рейтинг шкалу, що починається від найвищого рівня "AAA" (найнижчий ризик дефолту) до найнижчого "D" (дефолт). Ці рейтинги відіграють ключову роль у світових фінансових ринках, допомагаючи інвесторам оцінити ризики при прийнятті рішень про інвестування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 4 вересня Україна оголосила про успішне завершення реструктуризації боргу, що включала тринадцять серій державних єврооблігацій і облігацій, гарантованих державою, випущених Укравтодором. Завдяки цій операції державний борг скоротився на близько 9 млрд доларів.

Ми також повідомляли, що у серпні міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з рівня C до RD, що вказує на обмежений дефолт. Оцінку обіцяли переглянути у бік підвищення після того, як буде завершено процес реструктуризації боргу на суму 20 мільярдів доларів.
 

держборг кредити рейтинг Fitch Ratings борги економіка

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