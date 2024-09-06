Кредитный рейтинг Украины повысили после успешной реструктуризации долга — что изменилось

Агентство Fitch Ratings. Фото: ЭРА

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте с уровня CCC- до CCC+ после успешного завершения реструктуризации еврооблигаций. В то же время, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте остается на уровне "RD" (ограниченный дефолт).

Об этом говорится в сообщении на сайте международного рейтингового агентства.

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Реструктуризация охватила долговые обязательства на сумму 24,3 млрд долларов, в том числе 19,7 млрд долларов суверенных еврооблигаций и 0,7 млрд долларов государственного долга "Укравтодора". В результате реструктуризации было выпущено восемь новых еврооблигаций с основной суммой долга в 15,2 млрд долларов.

Fitch присвоило новым облигациям рейтинг "CCC", соответствующий прогнозируемому суверенному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте. Это решение отражает отсрочку выплат основной суммы долга до 2029 года и умеренный уровень купонных выплат в ближайшие годы.

Агентство прогнозирует, что в 2024 году общий государственный долг Украины составит 89,6% ВВП, что ниже предыдущего прогноза в 92,5%. Однако Fitch предостерегает, что страна и дальше сталкивается со значительными финансовыми вызовами из-за продолжающейся войны и зависимости от внешней финансовой помощи.

Несмотря на некоторые улучшения, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте остается на уровне "RD" (ограниченный дефолт). Fitch объясняет это продолжающимся процессом реструктуризации дополнительных долговых обязательств.

Рейтинги выступают своеобразным "барометром" финансового состояния страны и оказывают значительное влияние на разные экономические процессы. Нынешняя ситуация подчеркивает сложность экономического положения Украины, которая вынуждена балансировать между восстановлением финансов и продолжением борьбы с военными вызовами.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings — одно из ведущих мировых агентств, специализирующееся на анализе кредитоспособности стран, компаний и финансовых институтов. Основная задача Fitch — предоставлять независимые рейтинги, отражающие уровень кредитного риска эмитента, то есть вероятность выполнения обязательств по выплатам по долгам.

Fitch использует рейтинг шкалы, начинающийся от самого высокого уровня "AAA" (самый низкий риск дефолта) до самого низкого "D" (дефолт). Эти рейтинги играют ключевую роль в мировых финансовых рынках, помогая инвесторам оценить риски при принятии решений по инвестированию.

Что еще стоит знать

Напомним, 4 сентября Украина объявила об успешном завершении реструктуризации долга, включавшей тринадцать серий государственных еврооблигаций и облигаций, гарантированных государством, выпущенных Укравтодором. Благодаря этой сделке государственный долг сократился на около 9 млрд долларов.

Мы также сообщали, что в августе международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня C в RD, что указывает на ограниченный дефолт. Оценку обещали пересмотреть в сторону повышения после завершения процесса реструктуризации долга на сумму 20 миллиардов долларов.