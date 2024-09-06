Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Fitch повысило кредитный рейтинг Украины arrow

Fitch повысило кредитный рейтинг Украины

6 сентября 2024 12:17
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Кредитный рейтинг Украины повысили после успешной реструктуризации долга — что изменилось
Агентство Fitch Ratings. Фото: ЭРА
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте с уровня CCC- до CCC+ после успешного завершения реструктуризации еврооблигаций. В то же время, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте остается на уровне "RD" (ограниченный дефолт).

Об этом говорится в сообщении на сайте международного рейтингового агентства.

Читайте также:

Детальнее о снижении кредитного рейтинга Украины

Реструктуризация охватила долговые обязательства на сумму 24,3 млрд долларов, в том числе 19,7 млрд долларов суверенных еврооблигаций и 0,7 млрд долларов государственного долга "Укравтодора". В результате реструктуризации было выпущено восемь новых еврооблигаций с основной суммой долга в 15,2 млрд долларов.

Fitch присвоило новым облигациям рейтинг "CCC", соответствующий прогнозируемому суверенному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте. Это решение отражает отсрочку выплат основной суммы долга до 2029 года и умеренный уровень купонных выплат в ближайшие годы.

Агентство прогнозирует, что в 2024 году общий государственный долг Украины составит 89,6% ВВП, что ниже предыдущего прогноза в 92,5%. Однако Fitch предостерегает, что страна и дальше сталкивается со значительными финансовыми вызовами из-за продолжающейся войны и зависимости от внешней финансовой помощи.

Несмотря на некоторые улучшения, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте остается на уровне "RD" (ограниченный дефолт). Fitch объясняет это продолжающимся процессом реструктуризации дополнительных долговых обязательств.

Рейтинги выступают своеобразным "барометром" финансового состояния страны и оказывают значительное влияние на разные экономические процессы. Нынешняя ситуация подчеркивает сложность экономического положения Украины, которая вынуждена балансировать между восстановлением финансов и продолжением борьбы с военными вызовами.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings — одно из ведущих мировых агентств, специализирующееся на анализе кредитоспособности стран, компаний и финансовых институтов. Основная задача Fitch — предоставлять независимые рейтинги, отражающие уровень кредитного риска эмитента, то есть вероятность выполнения обязательств по выплатам по долгам.

Fitch использует рейтинг шкалы, начинающийся от самого высокого уровня "AAA" (самый низкий риск дефолта) до самого низкого "D" (дефолт). Эти рейтинги играют ключевую роль в мировых финансовых рынках, помогая инвесторам оценить риски при принятии решений по инвестированию.

Что еще стоит знать

Напомним, 4 сентября Украина объявила об успешном завершении реструктуризации долга, включавшей тринадцать серий государственных еврооблигаций и облигаций, гарантированных государством, выпущенных Укравтодором. Благодаря этой сделке государственный долг сократился на около 9 млрд долларов.

Мы также сообщали, что в августе международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня C в RD, что указывает на ограниченный дефолт. Оценку обещали пересмотреть в сторону повышения после завершения процесса реструктуризации долга на сумму 20 миллиардов долларов.

госдолг кредиты рейтинг Fitch Ratings долги экономика

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:10 Так у России будет стимул к миру — Зеленский призвал союзников дать разрешение на дальнобойность

13:10 Столтенберг обратился к союзникам с заявлением о помощи Украине

13:05 Помощь от ООН — украинцев с низкими доходами приглашают подавать заявки

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

13:01 Данилина принесла Украине важную медаль на Паралимпиаде в Париже

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

12:58 Снова ремонт на спуске Маринеско в Одессе — трамвайный маршрут "Север-Юг" приостановят

12:57 Бабье лето с сюрпризом — синоптик Диденко предупредила украинцев о погоде на выходных

12:50 Зеленский призвал союзников закончить российскую агрессию уже этой осенью

12:45 Как тренируются бойцы береговой охраны Украины — в ГПСУ показали кадры подготовки

13:10 Так у России будет стимул к миру — Зеленский призвал союзников дать разрешение на дальнобойность

13:10 Столтенберг обратился к союзникам с заявлением о помощи Украине

13:05 Помощь от ООН — украинцев с низкими доходами приглашают подавать заявки

13:01 Данилина принесла Украине важную медаль на Паралимпиаде в Париже

12:58 Снова ремонт на спуске Маринеско в Одессе — трамвайный маршрут "Север-Юг" приостановят

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

12:57 Бабье лето с сюрпризом — синоптик Диденко предупредила украинцев о погоде на выходных

12:50 Зеленский призвал союзников закончить российскую агрессию уже этой осенью

12:45 Как тренируются бойцы береговой охраны Украины — в ГПСУ показали кадры подготовки

12:34 Зеленский на "Рамштайн" — Путина интересует оккупация Украины, а не защита россиян

12:22 Укрэнерго частично отменил отключение в 16 областях

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования