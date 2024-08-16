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Фонд держмайна проведе аукціони зі стартовою ціною 1 грн — що у списку

16 серпня 2024 09:11
Ксенія Симонова - Редактор
Приватизація в Україні — Фонд держмайна виставив на торги лоти за 1 грн
Проведення аукціону. Фото: vsude.com.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на аукціон кілька об'єктів нерухомості в Одеській та Житомирській областях за символічну суму. На торгах, які відбудуться у вересні, ціни стартуватимуть від однієї гривні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ФДМУ.

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Як пояснили у фонді, символічну вартість в одну гривню встановили згідно з чинним законодавством на період воєнного стану. Такий механізм застосовують для об'єктів, балансова вартість яких відсутня або дорівнює нулю, що дає змогу ефективно проводити приватизацію державного майна у поточних умовах.

Зокрема, виставили на продаж:

  1. Будівлю колишнього приймального радіоцентру для управління повітряним рухом, збудовану у 1975 році в Одесі, площею 25,8 кв. м в Одесі. Будівля потребує ремонту. Докладніше за посиланням.
  2. Адмінбудинок площею 281,5 кв. м у Рені Одеської області, куди входять одноповерхова будівля, гараж та ін. Будівля 1960 будівлі має всі необхідні комунікації. Деталі за посиланням.
  3. Двоповерховий адміністративний будинок площею 492 кв. м у місті Балта Одеської області. Комплекс будівлі 1968 року включає котельню, вбиральні, сарай і гараж. Докладніше за посиланням.
  4. Контору площею 50,5 кв. м у м. Олевськ Житомирської області. Будівля цегляна, обшита сайдингом, має всі комунікації. Деталі за посиланням.

Як долучитися до аукціонів

У Фонді держмайна уточнюють, що для участі в аукціоні потрібно сплатити реєстраційний внесок у розмірі 1,42 тис. гривень.

Всі онлайн-аукціони відбудуться в електронній системі "Прозорро.Продажі" у вересні 2024 року. Фактичну вартість об'єктів отримають у процесі торгів. Очікують значне перевищення стартової ціни.

Фонд виставляє об'єкти на приватизацію задля:

  • ефективнішого використання;
  • створення нових робочих місць;
  • стимулювання економічного розвитку регіонів.

Так, приватизація дозволить залучити інвестиційні кошти в об'єкти, які нині держава не використовує, та забезпечити надходження додаткових коштів до держбюджету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на онлайн-аукціоні приватизували єдиний майновий комплекс держпідприємства "Одеський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою". Кінцева вартість об'єкта становила майже 26 мільйонів гривень.

Також ми писали, що голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив про відновлення "великої приватизації" в Україні. Вона охоплює два об'єкти, які раніше перебували у державній власності, а також активи підсанкційних осіб, передані державі за рішенням ВАКС.

аукціон приватизація Фонд держмайна нерухомість

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