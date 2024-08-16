Приватизация в Украине — Фонд госимущества выставил на торги лоты за 1 грн

Проведение аукциона. Фото: vsude.com.ua

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на аукцион несколько объектов недвижимости в Одесской и Житомирской областях за символическую сумму. На торгах, которые пройдут в сентябре, цены будут стартовать от одной гривны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГИУ.

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Как пояснили в фонде, символическую стоимость в одну гривну установили согласно действующему законодательству на период военного положения. Такой механизм применяют для объектов, балансовая стоимость которых отсутствует или равна нулю, что позволяет эффективно проводить приватизацию государственного имущества в текущих условиях.

В частности, выставили на продажу:

Здание бывшего приемного радиоцентра для управления воздушным движением, построенное в 1975 году, в Одессе, площадью 25,8 кв. м в Ивано-Франковске. Здание нуждается в ремонте. Подробнее по ссылке. Админздание площадью 281,5 кв. м. в Рени Одесской области, в которую входят одноэтажное здание, гараж. Здание 1960 года здания имеет все необходимые коммуникации. Детали по ссылке. Двухэтажное административное здание площадью 492 кв. м в городе Балта, Одесской области. Комплекс постройки 1968 года включает в себя котельную, гардеробную, сарай и гараж. Подробнее по ссылке. Контора площадью 50,5 кв. м в г. Олевске Житомирской области. Здание кирпичное, обшито сайдингом, имеет все коммуникации. Детали по ссылке.

Как присоединиться к аукционам

В Фонде госимущества уточняют, что для участия в аукционе нужно уплатить регистрационный взнос в размере 1,42 тыс. гривен.

Все онлайн-аукционы пройдут в электронной системе "Прозорро.Продажи" в сентябре 2024 года. Фактическую стоимость объектов получат в процессе торгов. Ожидается значительное превышение стартовой цены.

Фонд выставляет объекты на приватизацию для:

более эффективного использования;

создания новых рабочих мест;

стимулирования экономического развития регионов

Так, приватизация позволит привлечь инвестиционные средства в объекты, которые сейчас государство не использует, и обеспечить поступление дополнительных средств в госбюджет.

Что еще стоит знать

Напомним, на онлайн-аукционе приватизирован единый имущественный комплекс госпредприятия "Одесский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Конечная стоимость объекта составляла около 26 миллионов гривен.

Также мы писали, что глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил о возобновлении "большой приватизации" в Украине. Она включает два объекта, которые ранее находились в государственной собственности, а также активы подсанкционных лиц, переданные государству по решению ВАКС.