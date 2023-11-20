Галущенко назвав кількість енергоблоків АЕС, які підготували до зими

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: wikipedia

Фахівці Енергоатому успішно завершили заплановані ремонтні роботи на всіх дев'яти атомних блоках АЕС України. Тепер усі енергоблоки, що розташовуються на території, яку контролює Україна, функціонують на повну потужність.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Енергоатом.

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За словами міністра, значну ремонтну кампанію на атомних станціях, що тривала кілька місяців, було виконано до настання зими та холодів.

"Це критично важливо, оскільки атомна енергетика забезпечує понад 55% потреб країни в електриці. Атомна енергія є найнадійнішим і найстабільнішим джерелом, яке допомогло підтримати енергосистему України минулої зими. Я впевнений, що вона також допоможе нам і у цьому опалювальному сезоні", — заявив міністр Герман Галущенко.

Міністр також відзначив високий професіоналізм енергетиків, зокрема атомників, які працювали попереду графіка, щоб завершити ремонти та забезпечити ефективну роботу блоків для подачі електроенергії до мережі.

В Енергоатому уточнили, що працівники у співпраці з партнерами з компанії Westinghouse зробили все можливе, щоб атомні блоки ВВЕР 440, які раніше працювали на російському паливі, вже цього року перейшли на використання палива, виробленого на заводі компанії у Швеції.

"Таким чином, ми не лише встигли завершити ремонти вчасно, а й припинили залежність від Росії у сегменті ядерного палива", — додав Герман Галущенко.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російське керівництво продовжує порушувати технічні вимоги щодо експлуатації обладнання. Йдеться саме про другий, четвертий та шостий енергоблоки.