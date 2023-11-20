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Галущенко назвал количество энергоблоков АЭС, которые подготовили к зиме

20 ноября 2023 12:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Галущенко назвал количество энергоблоков АЭС, которые подготовили к зиме
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: wikipedia
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Специалисты Энергоатома успешно завершили запланированные работы по ремонту на всех девяти атомных блоках АЭС Украины. Теперь все энергоблоки, находящиеся на территории, контролируемой Украиной, функционируют на полную мощность.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает Энергоатом.

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По словам министра, значительная ремонтная кампания на атомных станциях, продолжавшаяся несколько месяцев, была выполнена до наступления зимы и холодов. 

"Это критически важно, поскольку атомная энергетика обеспечивает свыше 55% потребностей страны в электричестве. Атомная энергия является самым надежным и стабильным источником, который помог поддержать энергосистему Украины прошлой зимой. Я уверен, что она также поможет нам и в этом отопительном сезоне", — заявил министр Герман Галущенко.

Министр также отметил высокий профессионализм энергетиков, в частности атомщиков, которые работали впереди графика, чтобы завершить ремонты и обеспечить эффективную работу блоков для подачи электроэнергии в сеть.

В Энергоатоме уточнили, что работники в сотрудничестве с партнерами из компании Westinghouse сделали все возможное, чтобы атомные блоки ВВЭР 440, ранее работавшие на российском топливе, уже в этом году перешли на использование топлива, произведенного на заводе компании в Швеции.

"Таким образом, мы не только успели завершить ремонты в срок, но и прекратили зависимость от России в сегменте ядерного топлива", — добавил Герман Галущенко.

Напомним, что на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции российское руководство продолжает нарушать технические требования эксплуатации оборудования. Речь идет именно о втором, четвертом и шестом энергоблоках.

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