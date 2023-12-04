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Гетманцев натякнув, якою буде майбутня податкова реформа

4 грудня 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гетманцев розказав, якою буде податкова реформа
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев окреслив декілька векторів майбутніх податкових змін.

Про це він розказав в інтерв’ю виданню delo.ua.

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Очільник профільного комітету Верховної Ради заявив, що широко анонсована Офісом Президента так звана реформа "10-10-10" навряд чи буде реалізована.

Натомість Україна системно приводитиме своє податкове законодавство у повну відповідність до законодавства Європейського Союзу. Це стосується всіх основних податків. 

"Ну, наприклад, напевне відмовимося від блокування податкових накладних. Але запровадимо європейські механізми контролю, які будуть не менш жорсткими і точно не дозволять зловживання з ПДВ. І так щодо інших податків", — анонсував Данило Гетманцев.

За його словами, наразі вже відбувається перезавантаження Державної податкової служби. 

"Подивіться — скільки поважних, маститих податківців залишилися без роботи і надалі будуть звільнені. Система очищується чи не щодня. Я задоволений тим, що відбувається в податковій", — заявив Гетманцев. 

Також він запевнив, що проєкт закону про перезавантаження Податкової буде розглянутий і ухвалений в парламенті.

Нагадаємо, Данило Гетманцев неодноразово давав інтерв’ю виданню Новини.LIVE. Так, у вересневому інтерв’ю народний депутат розказав про польську модель оподаткування ФОПів, концепцію податкової реформи "10-10-10", посилення тиску на бізнес, єдиний державний орган перевірок, ситуацію навколо рішень НКЦПФР щодо компанії "Фрідом фінанс Україна", альтернативу програми "5-7-9" для великого бізнесу та оподаткування українських біженців за кордоном.

Також Гетманцев розказав про майбутнє відновлення перевірок бізнесу, виконання "маяків" МВФ, ухвалення закону про фінмоніторинг політично значущих осіб та оподаткування надприбутків банків.

В листопадовому інтерв’ю для Новини.LIVE Данило Гетманцев розказав про критику на свою адресу — конструктивну і замовну, про перспективи запровадження в Україні спецрежиму оподаткування неофіційно зайнятих осіб, про лобізм у вітчизняній політиці та відносини з закордонними партнерами України.

Розказав він також про долю арештованих по світу російських активів і перспективи їх отримання Україною, про корупцію і боротьбу з нею в парламенті, про "податкове пекло" в Україні та передвиборчу програму Арестовича, про ціни і курс долара.

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