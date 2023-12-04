Гетманцев рассказал, какой будет налоговая реформа

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев очертил несколько векторов будущих налоговых изменений.

Об этом он рассказал в интервью изданию delo.ua.

Читайте также:

Какими будут грядущие налоговые изменения

Глава профильного комитета Верховной Рады заявил, что широко анонсированная Офисом Президента так называемая реформа "10-10-10" вряд ли будет реализована.

В то же время Украина будет системно приводить свое налоговое законодательство в полное соответствие с законодательством Европейского Союза. Это касается всех главных налогов.

"Ну, например, наверняка откажемся от блокирования налоговых накладных. Но введем европейские механизмы контроля, которые будут не менее жесткими и точно не позволят злоупотребления с НДС. И так же в отношении других налогов", — анонсировал Даниил Гетманцев.

По его словам, уже происходит перезагрузка Государственной налоговой службы.

"Посмотрите — сколько уважаемых, маститых налоговиков остались без работы и в дальнейшем будут уволены. Система очищается чуть ли не каждый день. Я доволен тем, что происходит в Налоговой", — заявил Гетманцев.

Также он заверил, что проект закона о перезагрузке Налоговой будет рассмотрен и принят в парламенте.

Напомним, Даниил Гетманцев не раз давал интервью изданию Новини.LIVE. Так, в сентябрьском интервью народный депутат рассказал о польской модели налогообложения ФЛП, концепции налоговой реформы "10-10-10", усилении давления на бизнес, едином государственном органе проверок, ситуации вокруг решений НКЦБФР относительно компании "Фридом финанс Украина", альтернативе программы "5-7-9" для крупного бизнеса и налогообложении украинских беженцев за рубежом.

Также Гетманцев рассказал о предстоящем возобновлении проверок бизнеса, выполнении "маяков" МВФ, принятии закона о финмониторинге политически значимых лиц и налогообложении сверхприбылей банков.

В ноябрьском интервью для Новини.LIVE Даниил Гетманцев рассказал о критике в свой адрес — конструктивной и заказной, о перспективах внедрения в Украине спецрежима налогообложения неофициально занятых лиц, о лоббизме в отечественной политике и отношениях с зарубежными партнерами Украины.

Рассказал он также о судьбе арестованных по миру российских активов и перспективах их получения Украиной, о коррупции и борьбе с ней в парламенте, о "налоговом аде" в Украине и предвыборной программе Арестовича, о ценах и курсе доллара.