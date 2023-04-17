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Гетманцев оцінив наслідки ембарго на ввезення української сільськогосподарської продукції

17 квітня 2023 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гетманцев оцінив наслідки ембарго на ввезення української сільськогосподарської продукції
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: пресслужба "Слуги народу"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна зазнаватиме втрат через ембарго на експорт своєї сільськогосподарської продукції до сусідніх країн Європейського Союзу. Вони посиляться у випадку тимчасової заборони на транзит і фактичну зупинку Шляхів солідарності.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Деталі

За даними Державної митної служби, експорт сільськогосподарської продукції у першому кварталі цього року склав 6,75 млрд дол, у тому числі зернові та зернобобові, насіння, борошно (групи 10-12) – 4,05 млрд дол, олія, жири, маргарин (група 15) – 1,47 млрд дол.

Гетманцев розповів, що експорт аграрної продукції до Польщі за цей період склав 652 млн дол, в тому числі по групах 10-12,15 — 423 млн дол, до Угорщини — 268 і 225 млн дол. 

"Тобто лише на ці дві країни, які увели тимчасове ембарго на увезення широкого спектру української с.г. продукції, припадало 14% всього аграрного експорту у першому кварталі 2023 року (в т.ч. 12% по зерновим і олії)", — пояснив Гетманцев.

За його словами, втрати в експорті збільшаться у випадку приєднання до заборони інших прикордонних країн, насамперед Румунії, яка за підсумками 2022 року стала другою країною після Польщі за вартістю українського експорту аграрної продукції, в тому числі країною номер один за обсягами експорту зернових.

У першому кварталі цього року на чотири прикордонні країни — Польщу, Угорщину, Румунію та Словаччину — загалом припадало 28% всього українського аграрного експорту, в тому числі 27% - по зерну і олії.

Гетманцев розповів, що про наміри приєднатись до заборони на експорт українського зерна заявила вже і Словаччина. За його словами, окрім цієї країни, спільного листа керівництву ЄС підписували також керівники Урядів ще і Румунії та Болгарії.

"Ми поважаємо позицію наших друзів і партнерів, безмежно вдячні за їх всебічну підтримку. Як засвідчив історичний візит Президента України до Польщі, зараз відносини між нашими двома країнами знаходяться на безпрецедентно високому рівні стратегічного партнерства. Тому у дилемі захисту внутрішнього виробника і підтримки України, не має бути ситуації, коли у кінцевому випадку програють обидві сторони", — наголосив Гетманцев.

Він зазначив, що відповідь на питання, сільське господарство якої з країн в регіоні несе зараз колосальні втрати через російську агресію, є очевидною. За його словами, зрозумілою також є потреба у вирішенні торговельних суперечок з врахуванням духу стратегічного партнерства і існуючих домовленостей.

"Впевнений, що шляхом взаємних поступок і підтримки з боку ЄС якнайшвидший компроміс у цьому питанні буде знайдено. Дивлячись же на перспективу, для нас це ще один важливий сигнал про те що, що після війни треба збільшувати обсяги аграрної переробки у рослинництві і тваринництві, перетворюючись із житниці у продовольчу фабрику Європи і всього світу", — додав Гетманцев.

Нагадаємо, лідер партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що уряд ухвалив рішення заборонити імпорт зерна та десятків інших видів продовольства до Польщі з України. За його словами, країна готова врегулювати питання зерна з України міждержавною угодою.

Також ми писали, що Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. Заборона триватиме до 30 червня 2023 року.

Додамо, речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії держав-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними. Йдеться про рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектору.

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