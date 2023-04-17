Гетманцев оценил последствия эмбарго на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Украина будет нести потери из-за эмбарго на экспорт своей сельскохозяйственной продукции в соседние страны Европейского Союза. Они усилятся в случае временного запрета на транзит и фактическую остановку путей солидарности.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По данным Государственной таможенной службы, экспорт сельскохозяйственной продукции в первом квартале этого года составил 6,75 млрд долл, в том числе зерновые и зернобобовые, семена, мука (группы 10-12) — 4,05 млрд долл, масло, жиры, маргарин (группа 15) — 1,47 млрд дол.

Гетманцев рассказал, что экспорт аграрной продукции в Польшу за этот период составил 652 млн дол, в том числе по группам 10-12,15 — 423 млн дол, в Венгрию — 268 и 225 млн дол.

"То есть только на эти две страны, которые ввели временное эмбарго на ввоз широкого спектра украинской с.г. продукции, приходилось 14% всего аграрного экспорта в первом квартале 2023 года (в т.ч. 12% по зерновым и растительным маслам)", — объяснил Гетманцев.

По его словам, потери в экспорте увеличатся в случае присоединения к запрету других пограничных стран, в первую очередь Румынии, которая по итогам 2022 года стала второй страной после Польши по стоимости украинского экспорта аграрной продукции, в том числе страной номер один по объему экспорта зерновых.

В первом квартале этого года на четыре пограничных страны — Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию — в общей сложности приходилось 28% всего украинского аграрного экспорта, в том числе 27% — по зерну и маслу.

Гетманцев рассказал, что о намерениях присоединиться к запрету на экспорт украинского зерна заявила уже Словакия. По его словам, кроме этой страны, совместное письмо руководству ЕС подписывали также руководители правительств еще и Румынии и Болгарии.

"Мы уважаем позицию наших друзей и партнеров, безгранично благодарны за их всестороннюю поддержку. Как показал исторический визит Президента Украины в Польшу, сейчас отношения между нашими двумя странами находятся на беспрецедентно высоком уровне стратегического партнерства. Поэтому в дилемме защиты внутреннего производителя и поддержки Украины, не должно быть ситуации, когда в конечном случае проиграют обе стороны", — подчеркнул Гетманцев.

Он отметил, что ответ на вопрос, сельское хозяйство которой из стран в регионе несет сейчас колоссальные потери из-за российской агрессии, очевиден. По его словам, понятна также потребность в разрешении торговых споров с учетом духа стратегического партнерства и существующих договоренностей.

"Уверен, что путем взаимных уступок и поддержки со стороны ЕС скорейший компромисс в этом вопросе будет найден. Глядя на перспективу, для нас это еще один важный сигнал о том, что после войны нужно увеличивать объемы аграрной переработки в растениеводстве и животноводстве, превращаясь из житницы в продовольственную фабрику Европы и всего мира", — добавил Гетманцев.

Напомним, лидер партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что правительство приняло решение запретить импорт зерна и десятков других видов продовольствия в Польшу из Украины. По его словам, страна готова урегулировать вопросы зерна из Украины межгосударственным соглашением.

Также мы писали, что Венгрия временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также ряд других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Запрет продлится до 30 июня 2023 года.

Добавим, представитель Европейской комиссии заявил, что односторонние действия государств-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы. Речь идет о решении Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местного сельскохозяйственного сектора.